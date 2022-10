PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

We wtorek w mediach pojawiły się informacje na temat problemów mięśniowych Arkadiusza Milika, który nie wziął udziału w treningu przed środowym meczem Ligi Mistrzów. Sytuację polskiego napastnika skomentował Massimiliano Allegri. Jak się okazuje, nie ma powodów do strachu.

Arkadiusz Milik nie jest kontuzjowany

Polski napastnik potrzebuje czasu na odpoczynek ze względu na przemęczenie

W środę rozpocznie mecz na ławce rezerwowych

Milik jest przemęczony, zacznie na ławce rezerwowych

Informacje przekazywane przez niektórych włoskich dziennikarzy były niepokojące. Ewentualny uraz mięśniowy, o którym pisano mógł wykluczyć Milika z gry nawet na kilkanaście dni. Jednak sytuacja gracza Juventusu nie jest tak poważna, bowiem potrzebuje tylko nieco odpoczynku.

Na konferencji przed meczem z Maccabi Hajfa głos w tej sprawie zabrał Massimiliano Allegri. – Milik jest po prostu przemęczony, dlatego mecz rozpocznie na ławce rezerwowych – krótko stwierdził szkoleniowiec Starej Damy.

Mimo wszystko to spora strata dla Juventusu. Polak w ostatnim czasie wyrósł na kluczowego gracza Starej Damy, co po raz kolejny potwierdził w miniony weekend zdobywając gola przeciwko Bolonii oraz będąc jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Milik ma na swoim koncie już pięć meczów w Serie A, w których zdobył trzy gole. Do tego niezłego wyniku dołożył też jedno trafienie w dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów.

Zdolny do gry w środowym meczu Ligi Mistrzów z Maccabi Hajfa powinien być natomiast Angel Di Maria, który wraca po kontuzji. Z resztą grupy trenuje też już Federico Chiesa, jednak na powrót Włoch na boisko w meczu ligowym przyjdzie nam jeszcze zaczekać.

