W wybornej dyspozycji jest w ostatnim czasie Erling Haaland

Sergio Aguero jest zachwycony postawą Norwega

Były argentyński napastnik skomentował ostatnio popisowy występ 22-latka

Aguero podzielił się opinią o penta-tricku Haalanda

Erling Haaland trafił latem minionego roku z jasnym celem do Manchesteru City. Norweski napastnik miał zapewnić skuteczność Obywatelom. Nikt jednak nie oczekiwał od zawodnika aż takiej regularności. Reprezentant Norwegii jest jak huragan.

– Ten szaleniec strzelił pięć goli. Mamy to! Haalnad to klasyczna dziewiątka. Nie proś go, by ominął dwóch lub trzech przeciwników, czy wykonywał rzuty rożne. On jest snajperem. To, co robi ten facet, jest szalone – mówił Sergio Aguero o napastniku mistrzów Premier League na swoim Twitchu.

– Josep Guardiola nie potrzebnie ściągał go z boiska w 63. minucie. Zostawiłbym go, ponieważ w takich momentach nie wiadomo, czy strzeli sześć, czy siedem goli – kontynuował Argentyńczyk.

Haaland jest dopiero trzecim napastnikiem w historii Ligi Mistrzów, któremu udało się zdobyć pięć bramek w jednym spotkaniu. Wcześniej udało się to Lionelowi Messiemu i Luizowi Adriano.

