AC Milan – Liverpool FC: znamy składy na hit na San Siro!

Pressfocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Trenerzy AC Milan i Liverpool FC ogłosiły już składy na dzisiejsze spotkanie. Dla Rossonerich to mecz o życie, The Reds już na początku listopada zapewnili sobie awans do fazy pucharowej.

AC Milan gości u siebie Liverpool w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów

Goście z Anglii są już pewni awansu do 1/8 finału, odwrotnie niż gospodarze

Stefano Pioli i Juergen Klopp ogłosili składy na to starcie

Znamy składy na spotkanie na San Siro

AC Milan musi wygrać u siebie z Liverpool FC i liczyć na to, że w spotkaniu FC Porto z Atletico Madryt padnie remis. Pokonać The Reds mają następujący piłkarze: Mike Maignan – Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez – Sandro Tonali, Franck Kessie, Junior Messias, Brahim Diaz, Rade Krunic – Zlatan Ibrahimović.

Juergen Klopp tak jak zapowiadał wcześniej, nie zamierza oszczędzać czołowych piłkarzy w ostatnich meczach Ligi Mistrzów. – Każde zwycięstwo to pieniądze dla klubu – podkreślał niemiecki szkoleniowiec po wywalczeniu awansu przez jego zespół. Patrząc jednak jaki skład delegował na San Siro, nie jest to do końca prawdą. I tak w rywalizacji z Milanem oglądamy następujące zestawienie: Allison Becker – Neco Williams, Nathaniel Phillips, Ibrahima Konate, Konstantinos Tsimikas – Tyler Morton, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino – Mohammed Salah, Sadio Mane, Divock Origi.