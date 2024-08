Wisła przegrała z Cercle, ale w tym była trzecia w LE i LKE

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Cercle Brugge KSV

Wisła z “nagrodą pocieszenia”

Wisła Kraków z pewnością nie tak wyobrażała sobie czwartkowy wieczór przy Reymonta. Podopieczni Kazimierza Moskala musieli uznać zdecydowaną wyższość Cercle Brugge w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Biała Gwiazda przegrała aż 1:6, a honorową bramkę zdobyła dopiero w 84. minucie. Golkipera gości zaskoczył Angel Rodado, który trafił do siatki w siódmym meczu z rzędu.

Z czego może być zadowolone środowisko związane z krakowskim klubem? Bez wątpienia z atmosfery, jaka panowała na R22. Kibice po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i przez całe spotkanie żywiołowo dopingowali sowich ulubieńców. Fanów docenił m.in. Miron Muslić, trener ekipy z Brugii. Austriak po ostatnim gwizdku podziękował trybunom, a o swoich odczuciach odpowiedział na konferencji prasowej.

Wisła dzięki sprzedaniu 25,093 biletów zajęła trzecie miejsce w eliminacjach do LE i LKE. Tylko na dwóch stadionach, a więc na Stamford Bridge i Stade Félix-Bollaert, kibice wykupili więcej wejściówek. Co ciekawe, pozostałe polskie kluby – Jagiellonia i Legia – uplasowały się na czwartej i piątej lokacie. W przypadku krakowian i białostoczan (porażka 1:4) wyniki sportowe nie były satysfakcjonujące, ale to, co działo się na trybunach, bez wątpienia jest godne docenienia.

Tak prezentuje się najlepsza dziesiątka (zestawienie przygotowane przez Football Meets Data):

37,902 Chelsea – Servette (LKE) 37,232 Lens – Panathinaikos (LKE) 25,093 Wisła – Cercle (LKE) 19,553 Jagiellonia – Ajax (LE) 19,316 Legia – Drita (LKE) 17,056 Kopenhaga – Kilmarnock (LKE) 16,551 Omonia – Zirä (LKE) 16,291 St Gallen – Trabzonspor (LKE) 16,007 Vitoria – Zrinjski 15,868 Braga – Rapid (LE)

