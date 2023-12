Szymański zaliczył kolejną asystę. Jego zespół został zmiażdżony [WIDEO]

fot. Imago/ Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański zaliczył asystę w przegranym meczu Ligi Konferencji

Jego Fenerbahce zostało zmiażdżone przez Nordsjaelland aż 1-6

Polak ma w swoim dorobku już 9 goli i 9 asyst

Szymański poprawił swój dorobek

Sebastian Szymański od momentu przeprowadzki do Turcji spisuje się fantastycznie i jest jedną z twarzy Fenerbahce, które na ligowym podwórku radzi sobie doskonale. Notuje bardzo dobre statystyki, a media łączą go z transferem do czołowej europejskiej ligi.

W czwartek Polak zabłysnął po raz kolejny. W wyjazdowym meczu Ligi Konferencji przeciwko Norsjaelland zaliczył asystę przy trafieniu Michy’ego Batshuayia. Wycofał do niego piętą, a ten precyzyjnym strzałem przy słupku zmniejszył prowadzenie rywala.



Na nic się to nie zdało, gdyż Fenerhahce w czwartek grało fatalnie. Mecz finalnie zakończył się zwycięstwem Duńczyków aż 6-1. Dzięki temu wynikowi wysunęli się na prowadzenie w grupie, a Fenerbahce o awans do fazy pucharowej musi walczyć w ostatniej kolejce.

W 24 meczach dla tureckiego zespołu Szymański zgromadził łącznie dziewięć trafień i dziewięć asyst.

