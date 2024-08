fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Oficjalne składy na mecz Wisła Kraków – Spartak Trnawa

Wisła Kraków w finale Fortuna Pucharu Polski w poprzedniej kampanii pokazała, że stać ja na niespodziankę. Biała Gwiazda, chociaż nie była faworytem rywalizacji z Pogonią Szczecin, to finalnie pokonała Portowców i wywalczyła przepustkę do gry na europejskiej scenie. Fani 13-krotnego mistrza Polski mają nadzieję, że w czwartkowy wieczór ich pupile ograją Spartak Trnawa.

Ekipa Kazimierza Moskala w rywalizacji z drużyna Michala Gasparika nie będzie faworytem. Spartak wygrał pierwsze starcie, które miało miejsce tydzień temu. Wówczas ekipa z Trnawy wypracowała sobie dwubramkową zaliczkę (3:1), co skutkuje tym, że to ekipa ze Słowacji jest w bardziej komfortowym położeniu przed meczem. Niemniej polska drużyna przystąpi do potyczki opromieniona zwycięstwem w szlagierze Betclic 1. Ligi z Ruchem Chorzów (3:1), w którym emocji nie brakowało.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Krakowska ekipa do swojej potyczki podejdzie poważnie osłabiona. Wisła nie będzie mogła liczyć między innymi na takich graczy jak: Joseph Colley, Igor Łasicki czy Kacper Duda. Kibice Białej Gwiazdy liczą natomiast na skuteczność niezawodnego w tym sezonie Angela Rodado.

Składy na mecz III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wisła Kraków – Spartak Trnawa:

Wisła: Broda – Kiakos, Biedrzycki, Uruga, Jaroch, Sukiennicki, Carbo, Kiss, Rodado, Starzyński, Zwoliński

Spartak: Frelih – Miković, Kosa, Ujlaky, Sabo, Pich, Prochazka, Zelejkovic, Holik, Duris, Azango.

Czytaj więcej: Objawienie Euro 2024 po słowie z Liverpoolem, transfer bardzo blisko