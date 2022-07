fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

FK Astana – Raków Częstochowa to rewanżowe spotkanie w ramach II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Aktualni wicemistrzowie Polski w pierwszym spotkaniu wygrali aż 5:0, więc dzisiaj praktycznie pozostaje im tylko postawienie kropki nad “I” w awansie do kolejnej fazy rozgrywek. Są już znane składu na spotkanie.

Raków Częstochowa przystąpi do czwartkowego meczu poważnie osłabiony

W szeregach Niebiesko-czerwonych zabraknie między innymi Ivi Lopeza, czy Bogdana Racovitana

Mecz w Nur-sułtan zacznie się o 17:00

Astana – Raków: banda Papszuna musi postawić stempel przy awansie

Raków Częstochowa przystępuje do czwartkowej potyczki w roli zdecydowanego faworyta do awansu. Drużyna Marka Papszuna w pierwszym boju z FK Astaną wygrała różnicą pięciu goli, co sprawia, że tylko kataklizm może pozbawić Raków awansu do kolejnej fazy rozgrywek.

Częstochowianie przystąpią jednak do rywalizacji z ekipą z Kazachstanu bez kilku kluczowych zawodników. Przede wszystkim wyłączony z gry jest Ivi Lopez, będący motorem napędowym Rakowa. Ponadto nie zagrają Bodan Racovitan i Deian Sorescu. Z kolei okazję na debiut otrzymał Stratos Svarnas.

Liga Konferencji Europy. Astana – Raków: składy na mecz

Astana: Zarutskiy – Bryan, Kusyapov, Beskorovai, Gabyshev, Polyakov, Pedro Eugenio, Manzorro, Vloet, Ebong, Aymnbetov

Raków: Kovacević – Rundić, Arsenić, Svarnas, Kun, Lederman, Papanikolaou, Tudor, Kochergin, Wdowiak, Musiolik.

❗️ Gotowi do walki! 🔴🔵



Zagramy dziś m. in. bez Iviego Lopeza, Bogdana Racovițana i Deiana Sorescu. Przed szansą debiutu stanie Stratos Svarnas.



Walcz nasz Rakowie! 🔥⚔️



—#ASTRCZ 🕔 17:00 pic.twitter.com/CtD7wA9uv5 — Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) July 28, 2022

