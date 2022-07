fot. PressFocus Na zdjęciu: Awantura na stadionie Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk w czwartkowy wieczór mierzyła się z Akademiją Pandev w spotkaniu rundy wstępnej eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Tymczasem do niezrozumiałych zajść na trybunach doszło od szóstej minuty rywalizacji, gdy wśród sympatyków Biało-zielonych pojawili się uzbrojeni w pałki chuligani. Na razie grupa awanturników nie została zidentyfikowana.

Lechia Gdańsk zaczęła w czwartek nowy sezon

Pierwsze spotkanie Biało-zieloni w trakcie kampanii 2022/2023 rozegrali w europejskich pucharach

W meczu niestety miał miejsce skandal, który być może został wywołany przez wewnętrzne porachunki gdańskich kiboli

“Wewnętrzne porachunki”

Lechia Gdańsk przystępowała do czwartkowej batalii w roli zdecydowanego faworyta. Zanim jednak tak naprawdę kibice mogli się emocjonować tym, co miało miejsce na boisku, to najpierw przeżyli chwile grozy. W pierwszych fragmentach meczu nagle w sektorze, gdzie znajduje się zwykle najzagorzalsza grupa fanatyków Biało-zielonych, pojawiła się grupa zamaskowanych chuliganów, wywołujących duże burdy.

Na stadionie Lechii konsternacja. Na trybunie najzagorzalszych kibiców doszło do sporych burd. Dziwne, użyty sprzęt w tym kije baseballowe. Mecz przerwany… pic.twitter.com/1ZRyqBjKKS — Jakub Treć (@KubaTrec) July 7, 2022

W rękach zamaskowanych awanturników nie brakowało niebezpiecznych przedmiotów. Mowa przede wszystkim o kijach baseballowych. Natychmiast po tym, jak w sektorze pojawiła się grupa niebezpiecznych dla pozostałych widzów ludzi, szybko reszta kibiców zobaczyła rozejście się fanów w miejscu sporej awantury.

W czasach gdy na stadion nie wejdziesz z butelką wody, w tym samym czasie duża grupa wchodzi na sektor ze sprzętem. Najgorsze jest to, że to prawdopodobnie wewnętrzne porachunki gdańskich kibiców. pic.twitter.com/LFboyjDN2H — Jakub Treć (@KubaTrec) July 7, 2022

Wielu postronnych obserwatorów nie wiedziało, co tak naprawdę się stało. W głowach różnych osób rysowały się różne scenariusze, ale nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Jasne jest natomiast, że przedstawiciele klubu byli zdecydowanie przeciwni tego rodzaju wybrykom. Odzwierciedla to specjalne oświadczenie opublikowane na oficjalnym profilu Lechii Gdańsk na Twitterze.

“Dziś zamiast przeżywać wspólnie z kibicami Lechii piłkarskie święto, garstka chuliganów przerwała mecz. Jednoznacznie potępiamy ich zachowanie na trybunach. Służby natychmiast podjęły działania, zabezpieczają monitoring i identyfikują sprawców” – napisano w oficjalnym komunikacie.

1/2 Dziś zamiast przeżywać wspólnie z kibicami Lechii piłkarskie święto, garstka chuliganów przerwała mecz. Jednoznacznie potępiamy ich zachowanie na trybunach. Służby natychmiast podjęły działania, zabezpieczają monitoring i identyfiukują sprawców. — Lechia Gdańsk SA (@LechiaGdanskSA) July 7, 2022

Czytaj więcej: Pogoń zaliczyła przyjemną rozgrzewkę przed sezonem