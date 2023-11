PressFocus Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Legia pokonała na własnym stadionie 2-0 Zrinjski

Po czterech kolejkach warszawski zespół przewodzi w swojej grupie

Podopiecznym Kosty Runjaicia brakuje tylko punktu do wyjścia z grupy

Jedną nogą w fazie pucharowej

Legia Warszawa wykonała zadanie w stu procentach i zdobyła cenne trzy punkty w spotkaniu z Zrinjskim. Jedną z bramek zdobył Rafał Augustyniak, który po spotkaniu zabrał głos. 30-letni piłkarz opowiedział o tym, co spowodowało poprawę wyników stołecznej drużyny.

– “Dostaliśmy burę od trenera za poprzednie mecze. Można stracić 2, 3, 4 gole, ale nie w taki sposób, w jaki my traciliśmy. Popełnialiśmy za proste błędy” – powiedział.

– “Była jedna odprawa, która trwała półtorej godziny. Było pokazane wszystko, co złe. Wzięliśmy się za siebie i jak widać, to do nas trafiło” – podkreślił Augustyniak.

Legia po zwycięstwie z bośniacką drużyną wciąż przewodzi w grupie E Ligi Konferencji. Razem z Aston Villą mają po 9 punktów, lecz dzięki bezpośredniemu zwycięstwo z angielskim zespołem to Legia zajmuję pierwszą pozycję. Przed podopiecznymi Kosty Runjaicia jeszcze dwa mecze w fazie grupowej. Najpierw wyjazdowe starcie w Anglii, później prawdopodobnie decydujące rozstrzygnięcie u siebie z AZ Alkmaar.