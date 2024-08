Spore problemy kibiców Wisły przed meczem w Trnawie. “Zakaz wstępu”

Spartak Trnawa - Wisła Kraków to spotkanie 3. rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Fani Białej Gwiazdy, którzy wybrali się na Słowację, mierzą się ze sporymi problemami.

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Polonia Warszawa

Spartak – Wisła: fani Białej Gwiazdy mierzą się z utrudnieniami

Wisła Kraków przed tygodniem zakończyła swoją przygodę w eliminacjach do Ligi Europy. Biała Gwiazda nie poradziła sobie w Wiedniu – Rapid na Allianz Stadion wygrał aż 6:1 i w dwumeczu rozbił ekipę Kazimierza Moskala 8:2. Porażka w tej fazie oznaczała “spadek” do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji.

Rywalem krakowian jest Spartak Trnawa. Pierwszy mecz Wisła rozgrywa na wyjeździe – starcie na Stadionie Antona Malatinského rozpocznie się o godzinie 20:30. W tym meczu wezmą udział fani ekipy z Reymonta. Słowacy przekazali swoim rywalom 1090 biletów na sektor gości. Jednak gospodarze dzisiejszego pojedynku niekoniecznie zamierzają ułatwiać pobyt fanom Białej Gwiazdy. Wysyłka wejściówek mocno się opóźniła. Na dodatek

– Kibice, którzy kupili bilety przez system Wisły Kraków, otrzymają je wkrótce drogą mailową na adres podany przy transakcji zakupu. Wszystkim osobom wybierającym się do Trnavy przypominamy o tym, aby nie nosić na miejscu barw klubowych ze względu na zaostrzone środki bezpieczeństwa i podwyższone ryzyko spotkania. Dodatkowo fani Białej Gwiazdy nie będą mogli dostać się do centrum miasta – możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Wisły.

Spotkanie Spartak Trnawa – Wisła Kraków w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy rozpocznie się w czwartek 8 sierpnia, o godzinie 20:30. Sędzią tego meczu będzie Kazach Sajat Karabajew.