Mecz Legia - Aston Villa zakończył się sukcesem polskiego klubu, co wywołało zdziwienie w szatni West Hamu United. Szczegóły tej sprawy ujawnił Łukasz Fabiański.

IMAGO/Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Aston Villa zaczęła walkę w Lidze Konferencji od porażki

Strata punktów przez klub z Birmingham wywołała spore zdziwienie w Anglii

Łukasz Fabiański opowiedział o reakcji swoich kolegów z West Hamu United

Mecz Legii tematem rozmów w West Hamie. Fabiański komentuje

Aston Villa to jeden z faworytów do wygrania Ligi Konferencji. Tymczasem Anglicy przegrali w Warszawie z Legią 2:3, co wywołało zaskoczenie nie tylko w naszym kraju, ale również w szatni West Hamu United.

– Będąc w szatni, jeszcze przed wyjściem na rozgrzewkę, staraliśmy się śledzić, co się dzieje na innych boiskach i każdy robił takie małe “wow, Aston Villa przegrywa” – powiedział Fabiański w Magazyn Jej Wysokość Premier League.

– W szatni to się odbiło małym echem. Parę osób się tak lekko dopytywało o Legię. Starałem się podkreślać, że jeśli chodzi o te puchary, Legia jest w stanie strzelić dużo bramek i trzeba być przygotowanym, że z każdym rywalem będą w stanie nawiązać rywalizację – dodał bramkarz West Hamu oraz były piłkarz Legii.

