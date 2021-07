Śląsk Wrocław dzisiaj wieczorem rozegra pierwszy mecz w ramach eliminacji do Ligi Konferencji UEFA. Rywalem podopiecznych Jacka Magiery będzie Paide Linnameeskond z Estonii. W przypadku wygranej polskiej drużyny w tym dwumeczu kolejnym rywalem Wojskowych będzie zwycięzca z pary węgiersko-armeńskiej FC Fehervar (Węgry) / Ararat Erywań (Armenia).

Paide – Śląsk: startują eliminacje

Śląsk Wrocław do dzisiejszej potyczki przystępuje w roli faworyta. Niemniej zagra na terenie rywala, więc może to w pewnym sensie utrudnić zrealizowanie celu, jakim jest wypracowanie dobrej zaliczki przed rewanżowym spotkaniem. Mecz we Wrocławiu odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Już wiadomo, że wrocławianami z ławki nie będzie dowodzić trener Jacek Magiera. Jest to związane z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19. Tym samym szkoleniowiec Śląska został odesłany na kwarantannę i jego rolę odgrywać będzie asystent Tomasz Łuczywek.

Wojskowi do starcia w europejskich pucharach przygotowywali się na zgrupowaniu w Chorwacji. W jego trakcie rozegrali cztery mecze kontrolne, po których trudno o optymizm. Wrocławianie wygrali tylko jedno spotkanie z NK Osiejk (2:1). Ponadto zremisowali ze Slovanem Belupo (1:1). Tymczasem w potyczkach z Vojvodiną Nowy Sad oraz z Hajudkiem Split ponieśli porażki (0:1 i 0:4).

Wojskowi z jasnym celem: liczy się tylko awans

Najbliższy przeciwnika Śląska to czwarta drużyna poprzedniej kampanii w lidze estońskiej. W poprzedniej kampanii Paide również grało w europejskich pucharach. Mierzyło się w eliminacjach do Ligi Europy z Żalgirisem Wilno, przegrywając ostatecznie 0:2.

Spokój przed czwartkowym starciem zachowuje natomiast zespół z Wrocławia, a potwierdzeniem tej tezy jest wypowiedź jednego z zawodników WKS-u w trakcie spotkania z przedstawicielami mediów. – Wyjdziemy na boisko pewni siebie i z szacunkiem do rywala. Jesteśmy jednak świadomi swojej jakości. Znamy słabe strony rywala. Naszym celem jest awans. Nie analizujemy tego, kto jest faworytem w tym spotkaniu. Koncentrujemy się po prostu na zrealizowaniu celu – mówił Wojciech Golla w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

Mecz w ramach eliminacji Ligi Konferencji UEFA transmitowany będą w Telewizji Polskiej. Z meczu Ligi Konferencji UEFA: Paide – Śląsk transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie TVP Sport. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:00, skomentują Sławomir Kwiatkowski i Marek Wasiluk.

08.07.2021, godz. 20:00 Paide linnastaadion w Paide

PAIDE LINNAMEESKOND – ŚLĄSK WROCŁAW

Przewidywane składy:

PAIDE (4-2-3-1): Aksalu – Ojamaa, Yousif, Kase, Tur, Mool, Frolov, Mosnikow, Palumets, Owusu, Anier

ŚLĄSK (4-4-2): Szromnk – Tawas, Golla, Lewkot, Stiglec, Sobota, Mączyński, Janasik, Pich, Praszelik, Piasecki.

Czytaj więcej: Śląsk Wrocław z kłopotem przed czwartkowym meczem

Fortuna 1,37 Śląsk wygra z Paide – TAK Przejdź na stronę Fortuny

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin