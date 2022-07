PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Pogoń Szczecin w czwartek zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Rywalem Portowców na tym etapie będzie duńskie Brondby. Przed tą rywalizacją w konferencji prasowej wziął udział szkoleniowiec szczecinian Jens Gustafsson, który nawiązał do przekładania spotkań przez inne drużyny z PKO Ekstraklasy.

Pogoń w 2. rundzie el. LKE zagra z Brondby

W konferencji prasowej wziął udział trener Portowców Jens Gustafsson

Początek meczu Pogoń – Brondby w czwartek o godzinie 18:30

Gustafsson liczy na dobrą grę swojego zespołu

Pogoń Szczecin w pierwszej rundzie pokonała w dwumeczu islandzki KR Reykjavik. Portowcy wygrali przed własną publicznością 4:1 i mimo porażki w rewanżu 0:1 awansowali do kolejnej rundy. Teraz czeka ich rywal ze znacznie wyższej półki.

– W niedzielę wygraliśmy, ale nasza gra pozostawia wiele do życzenia. Mogło się podobać to, w jaki sposób odwróciliśmy losy spotkania. Cały czas musimy poprawiać swój styl i swoją grę. Uważam, ze jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Brondby i z niecierpliwością go oczekujemy – powiedział Gustafsson.

– Wiem bardzo dużo na temat naszego rywala. Znam też dobrze ligę duńską. Nie powiem, kto jest faworytem, ale myślę, że mecz będzie ciężki dla obu drużyn. Mam jeszcze kilka wątpliwości odnośnie wyjściowego składu. Jednak uważam, że niezależnie kto wyjdzie na plac gry będzie odpowiednio zdeterminowany, aby pomóc drużynie odnieść zwycięstwo – kontynuował Szwed.

Wielu kibiców dzieli także przekładanie ligowych spotkań przez drużyny występujące w eliminacjach europejskich pucharów. W drugiej kolejce PKO Ekstraklasy swoje mecze przełożyli Lech Poznań, Lechia Gdańsk i Raków Częstochowa. Jedynie Pogoń Szczecin zdecydowała się zagrać.

– Nie przełożyliśmy meczów, bo jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i długo trenowaliśmy, aby wskoczyć na ten poziom. Podoba nam się aktualna sytuacja. Cieszymy się, że możemy grać tak często i wierzymy, że będzie to trwało jak najdłużej. Jest to wyzwanie, którego oczekiwaliśmy – dodał trener Portowców.

Pogoń, w przypadku awansu w rywalizacji z Brondby, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się ze zwycięzcą pary FC Basel – Crusaders.

