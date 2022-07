PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

W czwartek Raków Częstochowa rozpocznie bój o europejskie puchary. W pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy częstochowianie zmierzą się z FC Astana. W przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział Marek Papszun, który wypowiedział się na temat nadchodzącego pojedynku.

Marek Papszun wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z FC Astana

Raków po raz pierwszy w historii zagra w Częstochowie w europejskich pucharach

Początek spotkania w czwartek, 21 lipca, o godzinie 21:00

Raków Częstochowa zagra historyczne spotkanie

To druga przygoda Rakowa Częstochowa z europejskimi pucharami. W poprzednim sezonie podopieczni Marka Papszuna dotarli do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji ocierając się o fazę grupową. Mimo zwycięstwa w pierwszym meczu z KAA Gent, Belgowie okazali się lepsi od Rakowa w dwumeczu.

Raków po raz pierwszy w historii w europejskich pucharach zagra w Częstochowie, o czym podczas konferencji prasowej wspomniał Papszun. W ubiegłym sezonie Raków swoje mecze rozgrywał w Bielsku – Białej.

– Zaczynamy naszą europejską przygodę. To dla nas historyczna chwila. Raków rozegra swój pierwszy mecz w pucharach w Częstochowie. Cieszymy się z tego powodu, że możemy zagrać przed własną publicznością. Wiemy, że na trybunach będzie komplet. Liczymy na pomoc fanów i wierzymy, że wspólnie osiągniemy korzystny rezultat przed wyjazdem do Astany – powiedział Marek Papszun.

– Mamy dobre nastawienie. Myślę, że europejskie puchary mają to do siebie, że nie trzeba zawodników dodatkowo motywować. Każdy z nas czeka na ten pojedynek. To jest też dla nas nagroda za poprzedni sezon, za nasze osiągnięcia. Wiemy też, jak ważne są to mecze dla polskiej piłki, żebyśmy pięli się w rankingu, dlatego każdy punkt jest bardzo istotny. Tak naprawdę gramy nie tylko dla naszych kibiców, ale reprezentujemy też Polskę i to jest ważne wydarzenie – dodał.

– Jako drużyna jesteśmy bardziej doświadczeni niż rok temu. Cieszę się, że ważni zawodnicy nadal są z nami, nie odeszli i to napawa nas optymizmem. Mamy to przetarcie z poprzedniego sezonu i wiemy, jak do tego tematu podejść – stwierdził szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.

Początek spotkania Raków Częstochowa – FC Astana w czwartek o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

Zobacz również: Janekx89 dla Goal.pl #1: Polowanie Wisły i Wieczystej