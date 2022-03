Milik z dubletem w Lidze Konferencji

Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

W czwartkowy wieczór na Stade Velodrome doszło do starcia Olympique Marsylia – FC Basel. Wynik w tym meczu otworzył Arkadiusz Milik, który dołożył jeszcze kolejne trafienie po przerwie.

Arkadiusz Milik zapewnił prowadzenie Olimpijczyków w spotkaniu przeciwko FC Basel

Po przerwie 28-latek ponownie wpakował piłkę do siatki

Tym samym Polak zwiększył swój dorobek do czterech trafień w Lidze Konferencji

Milik ożywił Stade Velodrome

Arkadiusz Milik najlepiej czuje się w pucharach. Po raz kolejny wpisał się na listę strzelców w Lidze Konferencji, tym razem otwierając rezultat już w 19. minucie przeciwko FC Basel. Polak wykorzystał rzut karny, ale podjął duże ryzyko. Uderzył “lekką panenką” w sam środek bramki.

⏱️19' | #OMFCB 1️⃣-0️⃣



Monsieur 𝗔𝗿𝗲𝗸 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 pour transformer le penalty ! 🔥

Nos Olympiens mènent 1-0 🔵⚪️ #UECL pic.twitter.com/oI74T4TJ8M — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2022

Co ciekawe, w końcówce zawodów napastnik z nad Wisły jeszcze raz umieścił piłkę w siatce. W 68. minucie znalazł się w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie i z kilku metrów wpisał się na listę strzelców.

Milik wraz z Olimpijczykami grał wcześniej w Lidze Europy. Tam nie udało się wywalczyć awansu do fazy pucharowej, dlatego dziś Marsylia bierze udział w mniej prestiżowych rozgrywkach. Co ciekawe, sumując wszystkie gole z pucharów 28-latka, wychodzi że reprezentant Biało-czerwonych ma na koncie 13 trafień (Puchar Francji – 5, Liga Europy – 4, Liga Konferencji – 4).

Do dorobku Milika trzeba doliczyć jeszcze pięć bramek z Ligue 1, więc na ten moment uzbierało się 16 goli w 27 występach od początku sezonu. Całkiem niezły wynik, co dobrze wróży przed finałem baraży do katarskiego mundialu.

