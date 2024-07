Śląsk Wrocław przegrał (0:1) z FC Rygą w pierwszym z dwóch spotkań 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Po spotkaniu Jacek Magiera wskazał, co było przyczyną porażki.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk chce odrobić straty w rewanżu, Magiera wierzy w awans

Śląsk Wrocław jako pierwszy polski zespół w bieżącym sezonie europejskich pucharów musiał uznać wyższość rywala. Passę zwycięstw Wisły Kraków i Jagiellonii Białystok przerwała porażka podopiecznych Jacka Magiery z łotewską FC Rygą. Wicemistrz Polski stracił bramkę w 7. minucie meczu i nie był w stanie przez resztę spotkania wyrównać rezultatu.

Po porażce (0:1) przed kamerami Polsatu Sport stanął Jacek Magiera. Szkoleniowiec wrocławskiego zespołu podsumował rywalizację z Rygą i próbował wytłumaczyć, skąd wynikała stracona bramka. Przy okazji zaznaczył, że nie traci nadziei na awans, bowiem wierzy w odrobienie strat w rewanżu podczas meczu we Wrocławiu.

– To jest prawda, że Ryga lepiej weszła w mecz. Przez pierwsze 25. minut wyglądali zdecydowanie lepiej na naszym tle. Grali luźno i swobodnie. Nasze próby wyjścia do pressingu nie dawały rezultatów. Za każdym razem piłkarze Rygi znajdowali rozwiązanie. Wydaje mi się, że graliśmy emocjami. Nie było luzu i spokoju, za to dużo nerwowości i stąd też ta sytuacja w pierwszej połowie – podsumował mecz Jacek Magiera w rozmowie z portalem Polsat Sport.

– W przerwie zdecydowaliśmy się na dwie zmiany, gdzie chcieliśmy dodać nowej energii. Myślę, że te zmiany pozytywnie wpłynęły na zespół, bo zarówno Tommaso, jak i Filip dali spokoju w grze. Stworzyliśmy sobie przynajmniej dwie albo trzy sytuacje, aby pokusić się o gola. Przegraliśmy to spotkanie (0:1), ale jest jeszcze rewanż, w którym będziemy starali się odrobić stratę i awansować dalej – dodał szkoleniowiec Śląska Wrocław.

Rewanżowe spotkanie Śląsk Wrocław – FC Ryga odbędzie się w następny czwartek (1 sierpnia) o godzinie 20:30. W międzyczasie podopieczni Jacka Magiery zmierzą się w Ekstraklasie z Piastem Gliwice. Wyjazdowy mecz na Górnym Śląsku zostanie rozegrany w niedzielę (28 lipca). W 1. kolejce Wojskowi zremisowali (1:1) z Lechią Gdańsk i zajmują 9. miejsce w tabeli.