Jacek Magiera hamuje nastroje przed meczem w Armenii

W czwartek z polskich drużyn, Śląsk Wrocław jako pierwszy przystąpi do walki o europejskie puchary. Rywalem ekipy prowadzonej przez Jacka Magierę będzie Ararat Erywań z Armenii. Na przedmeczowej konferencji trener Wojskowych wypowiedział się w kilku zdaniach na temat przeciwnika i zaznaczył, że nie będzie to łatwy dwumecz.

Śląsk Wrocław rozpoczyna II. rundę kwalifikacji do Ligi Konferencji

Jacek Magiera na przedmeczowej konferencji nie owijał w bawełnę i przedstawił cele, jakie należy zrealizować w najbliższym czasie

Starcie Wojskowych z Ararat Erywań rozpocznie się w czwartek już o godzinie 15:00

Śląsk zameldował się w kolejnej rundzie i teraz zagra z drużyną z Armenii

Śląsk Wrocław w I. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji okazał się lepszy w dwumeczu od estońskim Paide (4:1). Teraz nadszedł czas na nieco bardziej wymagającego rywala, który również ma za sobą udane starcia w poprzedniej fazie.

Armeńska ekstraklasa jeszcze nie wystartowała, co działa na korzyść zespołu Jacka Magiery. Polskie kluby niedawno zakończyły przygotowania do nowego sezonu i również czekają na pierwsze mecze w lidze.

Trener Wojskowych na przedmeczowej konferencji wyznał, że spodziewa się trudnego wyzwania, ale celem całego zespołu jest awans do kolejnej rundy.

– To jest dwumecz i naszym celem jest zwycięstwo w nim. Nie chcę zdradzać, jak poprowadzimy mecz, jaki mamy plan. Nie możemy na pewno wpaść w pułapkę. Zadecydują detale i musimy być na wszystko gotowi – pod kątem taktycznym, fizycznym i mentalnym – wyznał Magiera.

Co ciekawe, piłkarze zjawili się w Erywaniu już dwa dni przed meczem. Powodem takiej decyzji była daleka podróż oraz dość ciężkie warunki atmosferyczne do grania w piłkę.

– Logistyka przyjazdu brała się z doświadczeń lat ubiegłych. Jako zawodnik i trener grałem w Gruzji, Mołdawii, Macedonii, Turcji, czy Izraelu, stąd decyzja o przyjeździe dwa dni przed meczem. Chcieliśmy zadbać o każdy detal, zaplanować cały wyjazd, by nie odbiła się na nas dwunastogodzinna podróż, bo tyle czasu mija od momentu wyjścia z Oporowskiej do wejścia do hotelu. Wiedzieliśmy, że Węgrzy przyjechali do Armenii dzień przed meczem, ale to nas nie interesowało, bazowaliśmy na własnej wiedzy i doświadczeniach – dodał.

Kiedy i gdzie obejrzeć mecz: Ararat Erywań – Śląsk Wrocław?

Spotkanie Śląska z drużyną z Erywania rozpocznie się w czwartek o godzinie 15:00. Mecz odbędzie się na Gyumri City Stadium w Armenii, natomiast transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport.

