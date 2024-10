Legia Warszawa w drodze na mecz Ligi Konferencji. Podróż mocno utrudniona

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Z dwugodzinnym opóźnieniem Legia wyruszyła do Serbii

Legia Warszawa fantastycznie rozpoczęła przygodę w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojskowi w pierwszym meczu przed własną publicznością podejmowali faworyzowany Real Betis. Spotkanie zakończyło się wynikiem (1:0) po golu Steve’a Kapuadiego.

Teraz przed podopiecznymi Goncalo Feio starcie w Serbii, gdzie w 2. kolejce Legia zmierzy się na wyjeździe z TSC Backa Topola. Stołeczny klub podróż do Serbii zaplanował na środę (23 października). Niestety zawodnicy oraz sztab Wojskowych napotkali niemałe problemy na lotnisku w Warszawie. Jak podaje portal Legioniści.com, lot do Belgradu wystartował z dwugodzinnym opóźnieniem.

Zanim jednak Legia dotrze do miejscowości Backa Topola, gdzie zostanie rozegrany mecz, zaliczą po drodze dwa przystanki. Pierwszy to oczywiście Belgrad, czyli stolica Serbii, gdzie samolot z drużyną Legii na pokładzie będzie lądował na tamtejszym lotnisku. Później na warszawski klub czeka podróż autokarem do hotelu w Novym Sadzie. Stamtąd jutro w dniu meczu wybiorą się w podróż do Backiej Topoli.

Spotkanie Legia Warszawa – TSC Backa Topola odbędzie się w czwartek (24 października) o godzinie 21:00. Na ten moment Wojskowi mają na swoim koncie 3 punkty i zajmują 14. miejsce w tabeli. Ich najbliższy rywal przegrał swój pierwszy mecz z Astaną (0:1), przez co plasuje się na 27. miejscu.