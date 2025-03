Raków może zarobić! Borussia Dortmund chce byłego gracza Papszuna

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ante Cranc

Borussia Dortmund chce byłego gracza Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w ostatnich latach sprowadził do klubu wielu zagranicznych piłkarzy, z których w większości nic wielkiego nie wyszło. Być może jednak poza jednym, absolutnym wyjątkiem. Ante Crnac, którego Medaliki kupiły z drużyny Slavena Belupo za 1,3 miliona euro. Po roku gry pod Jasną Górą udało się sprzedać napastnika do Anglii, a konkretnie do Norwich City za około 11 milionów euro.

Tam Cranc radzi sobie na tyle dobrze, że zapracował na zainteresowanie od absolutnego giganta europejskiego futbolu. Według informacji przekazanych przez Patricka Bergera ze “Sky Germany”, Ante Cranc znalazł się na radarze Borussii Dortmund, która poważenie obserwuje Chorwata od początku tego sezonu. To doskonałe wiadomości dla Rakowa Częstochowa, bowiem ekipa Marka Papszuna ma w umowie wpisany procent od następnego transferu, który wynosi 15 procent. Można więc zakładać, że przynajmniej kilka milionów euro wpadnie na konto Rakowa w przypadku transferu.

Ante Crnac w tym sezonie rozegrał dal Norwich City 43 mecze, w których zdobył osiem goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia 21-letniego napastnika z Chorwacji na osiem milionów euro. Jego umowa w Championship wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

