Legia rozbita. Chelsea urządziła sobie strzelanie [WIDEO]

Legia Warszawa przegrywa z Chelsea

W czwartek swoje pierwsze spotkania w ramach ćwierćfinału rozgrywek Ligi Konferencji rozgrywa Legia Warszawa. Tego dnia podopieczni Goncalo Feio przed własną publicznością podejmują Chelsea. Przed pierwszym gwizdkiem oczywiście to angielski zespół był zdecydowanym faworytem. Wojskowi zatem mają niezwykle trudne zadanie, aby przeciwstawić się drużynie Premier League.

W pierwszej odsłonie gra toczyła się pod dyktando Chelsea. The Blues jednak mieli problem ze znalezieniem odpowiednich sytuacji bramkowych. Defensywa Legii Warszawa była świetnie dysponowana. Pierwsze 45. minuty zakończyło się bez goli. Drużyny zatem schodziły do szatni z bezbramkowym rezultatem.

Po przerwie Chelsea jednak bardzo szybko wyszła na prowadzenie. W 49. minucie rywalizacji na listę strzelców wpisał się Tyrique George. Utalentowany zawodnik The Blues okazał się najsprytniejszy w polu karnym. 19-latek jako pierwszy dopadł do piłki odbitej przez Kacpra Tobiasza i z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do siatki.

Chwilę później bramkarz Legii Warszawa musiał już drugi raz wyciągać piłkę z siatki. Akcję na gola zamienił Noni Madueke. Skrzydłowy Chelsea swoim strzałem kompletnie zmylił Kacpra Tobiasza.

W 74. minucie Noni Madueke popisał się drugim trafieniem w dzisiejszym meczu. Skrzydłowy Chelsea wpakował piłkę do pustej bramki. Chwilę wcześniej Kacper Tobiasz natomiast obronił rzut karny wykonywany przez Christophera Nkunku.