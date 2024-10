Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Przewidywany skład Legii Warszawa na mecz z Betisem

Legia Warszawa na przełomie lipca i sierpnia walczyła o prawo gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Wojskowi po dwumeczach z Caernafon, Brondby oraz Dritą osiągnęli zakładany przed sezonem cel. Jesienią polscy kibice będą mogli oglądać podopiecznych Goncalo Feio na arenie europejskiej. Pierwszym rywalem stołecznego klubu będzie Real Betis, a spotkanie odbędzie się na Stadionie Wojska Polskiego.

Z informacji portalu TVP Sport wynika, że Goncalo Feio może zdecydować się na podobną wyjściową jedenastkę co w meczu przeciwko Górnikowi Zabrze. To oznacza, że od początku prawdopodobnie będziemy obserwować Maxiego Oyedele, który niedawno otrzymał debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski. Na boisku znajdzie się również inny kadrowicz, czyli Bartosz Kapustka.

Ponadto w składzie Legii można spodziewać się znajomych twarzy takich jak Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek, Ruben Vinagre, Radovan Pankov czy Thomas Pekhart. Według TVP Sport szkoleniowiec Goncalo Feio ma dylemat czy postawić na Luquinhasa, czy jednak wybrać Migouela Alfarela.

Przewidywany skład Legii na mecz z Betisem:

Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Oyedele, Celhaka, Kapustka – Chodyna, Pekhart, Luquinhas/Alfarela

Spotkanie Legia Warszawa – Real Betis odbędzie się w czwartek (3 października) o godzinie 18:45. Wśród rywali Wojskowych w Lidze Konferencji są również Dynamo Mińsk, TSC, Omonia, Lugano czy Djurgarden.