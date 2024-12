Legia Warszawa w 56. minucie meczu z Djurgarden IF rozpoczęła pogoń za gospodarzami. Paweł Wszołek efektownym strzałem głową zaskoczył Jacoba Rinne.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Djurgården - Legia Warszawa

Legia wraca do gry

Pierwsza połowa spotkania Djurgarden IF – Legia Warszawa okazała się szczęśliwa dla gospodarzy i fatalna dla gości. Szwedzi zdecydowanie lepiej radzili sobie w “halowych’ warunkach na Tele2 Arena i do przerwy prowadzili 2:0. Drużyna Robertha Björknesjö dwukrotnie zaskoczyła Gabriela Kobylaka uderzeniami z dystansu – przy trafieniu Tokmaca Nguena bramkarz Wojskowych mógł zachować się nieco lepiej, ale przy golu Deniza Hummeta nie miał już nic do powiedzenia.

Wideo: Liga Konferencji – Jakub Olkiewicz ocenia rozgrywki

Po zmianie stron Legia postanowiła podkręcić tempo – podopieczni Goncalo Feio nie zamierzali zawierzać swojego losu wynikom innych zespołów i rozpoczęli walkę o bardziej korzystny wynik. Wojskowi oficjalnie ruszyli w pościg za rywalami w 56. minucie. Kacper Chodyna znakomicie dośrodkował z prawej flanki, a Paweł Wszołek urwał się obrońcom i efektownym strzałem głową nie dał szans Jacobowi Rinne.

𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐋𝐀 𝐋𝐄𝐆𝐈𝐈! 🚨



Paweł Wszołek umieścił piłkę w siatce ⚽



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#UECL pic.twitter.com/2fTxXyNMOh — Polsat Sport (@polsatsport) December 19, 2024

Szwedzki golkiper musiał sięgać do siatki po kapitalnej główce 32-latka, który w ten sposób dał sygnał do odrabiania strat. Legia utrzymuje się w czołowej ósemce Ligi Konferencji Europy, ale nie może być pewna pozostania w ścisłej czołówce stawki.