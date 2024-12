Legia i Jagiellonia zgarnęły fortunę. Oto zarobki za Ligę Konferencji

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Morishita i Pululu

Legia i Jagiellonia z potężnymi nagrodami. Oto zarobki za Ligę Konferencji

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zanotowały naprawdę udaną jesień w rozgrywkach Ligi Konferencji. Legioniści zajęli 7. miejsce w fazie ligowej i bezpośrednio awansowali do 1/8 finału, zaś mistrzowie Polski ostatecznie uplasowali się na 9. pozycji, przez co muszą zagrać w barażach. Potencjalni rywali ekipy Adriana Siemieńca na tym etapie to Molde FK lub TSC Baćka Topola.

WIDEO: Dar z niebios dla polskiej piłki

Tak dobre występy w Lidze Konferencji oznaczają dla Legii i Jagiellonii naprawdę pokaźne nagrody. Na łączną sumę zarobków danego klubu składają się oczywiście wyniki pojedynczych meczów – naturalnie najlepiej premiowane są zwycięstwa. Oprócz tego dodatkowe pieniądze można zgarnąć za pozycję w tabeli oraz awans do fazy pucharowej rozgrywek.

Legia Warszawa – zarobki w Lidze Konferencji

Legia Warszawa po sześciu meczach Ligi Konferencji może pochwalić się zarobkami na poziomie nieco ponad 10 milionów euro. Pod tym względem Legioniści zajmują 3. miejsce spośród wszystkich ekip, a więcej zarobiły tylko Chelsea oraz Fiorentina.

Legia otrzymała 3,17 miliona euro za sam awans do fazy ligowej, a dodatkowo zgarnęła:

1,87 miliona euro za 5-letni współczynnik UEFA i prawa telewizyjne

1,6 miliona euro za wyniki

1,37 miliona euro za miejsce w tabeli

0,8 miliona euro za awans do 1/8 finału

0,72 miliona euro za 10-letni współczynnik UEFA

0,53 miliona euro za wyniki w eliminacjach

Jagiellonia Białystok – zarobki w Lidze Konferencji

Jagiellonia Białystok po fazie ligowej zarobiła w Lidze Konferencji równie imponującą kwotę, bo na konto mistrzów Polski trafi nieco ponad 8 milionów euro.

Jagiellonia, tak jak Legia, otrzymała 3,17 miliona euro za sam awans do fazy ligowej, a dodatkowo zgarnęła:

1,37 miliona euro za 5-letni współczynnik UEFA i prawa telewizyjne

1,46 miliona euro za wyniki

1,11 miliona euro za miejsce w tabeli

0,2 miliona euro za awans do baraży o 1/8 finału

0,16 miliona euro za 10-letni współczynnik UEFA

0,53 miliona euro za wyniki w eliminacjach

Zarobki klubów w Lidze Konferencji – TOP 15