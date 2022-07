fot. PressFocus Na zdjęciu: Dantejskie sceny na stadionie Lechii

Lechia Gdańsk w czwartek wieczorem zaliczyła efektowne zwycięstwo nad Akademiją Pandev (4:1) w meczu rundy wstępnej eliminacji do Ligi konferencji Europy. Odbyło się to jednak w cieniu skandalu z pierwszych fragmentów rywalizacji, gdy na jednym z sektorów Polsat Plus Arena Gdańsk doszło do dantejskich scen. Klub wydał oświadczenie w sprawie.

Lechia Gdańsk wróciła w czwartek do gry na arenie międzynarodowej

Biało-zieloni na boisku zaprezentowali się nieźle, w trakcie meczu miały jednak miejsce dantejskie sceny

Klub z PKO Ekstraklasy przedstawił oficjalne stanowisko w sprawie

Lechia z jedoznacznym przekazem

Lechia Gdańsk zaliczyła kompromitującą wpadkę. Wszystko dlatego, że grupa chuliganów postanowiła załatwić wewnętrzne porachunki siłą fizyczną, używając do tego między innymi takich przedmiotów jak kije basbellowe, czy części krzeseł.

Zdecydowane stanowisko w sprawie wyraziły za pośrednictwem swojej strony internetowej przedstawiciele Lechii Gdańsk, potępiając zachowanie awanturników.

Oświadczenie Lechii Gdańsk

“To oświadczenie jest naszym oficjalnym i jedynym stanowiskiem na dziś i prosimy o Państwa zrozumienie. Kiedy tylko będziemy wiedzieli więcej i będziemy mogli się tym z Państwem podzielić, będziemy oczywiście przekazywać kolejne informacje” – brzmi komunikat klubu.

“Jak widzieliśmy grupa chuliganów przerwała wszystkim prawdziwym kibicom w Gdańsku piłkarskie święto. Chcielibyśmy raz jeszcze jednoznacznie potępić takie zachowania. To dla nas absolutnie niedopuszczalne” czytamy dalej”

“Cała nasza drużyna, klub – wiele osób, od wielu tygodni pracowało, aby dziś kibice mogli zobaczyć z trybun pierwszy od kilku lat mecz i zwycięstwo Lechii w europejskich pucharach. Niestety, zamiast przeżywać wspólnie z kibicami Lechii to spotkanie, byliśmy świadkami niedopuszczalnych zachowań. Wiemy, że służby podjęły już działania, zabezpieczyły monitoring, a pierwsi spośród sprawców zostali zidentyfikowani i zatrzymani” – zaznaczano w komunikacie.

“Sędzia i delegat zadecydowali, że spotkanie będzie wznowione. Nie wiemy jakimi konsekwencjami zakończy się dla klubu ta sytuacja. Jest nam po prostu niezwykle przykro, że grupa chuliganów próbowała zniszczyć prawie 15 000 osób na trybunach to spotkanie. Nie ma i nigdy będzie zgody na takie zachowania na gdańskim stadionie” – podsumowano.

