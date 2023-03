PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

“Kolejorz” zmierzy się w ćwierćfinale rozgrywek z Fiorentiną

Joel Pereira gotowy na rywalizację z włoskim zespołem

Portugalczyk jest pewien, że dwumecz spodoba się kibicom

Zawodnik Lecha o nadchodzącej rywalizacji w Lidze Konferencji Europy

Zawodnicy Lecha Poznań już 13 kwietnia na ulicy Bułgarskiej 17 stoczą bój z Fiorentiną. Losowanie dla polskiego zespołu nie okazało się szczęśliwe, ponieważ trafili na jednego z głównych faworytów do triumfu w rozgrywkach.

Podopieczni Johna van der Broma są przygotowani na bój z włoskim zespołem. O czym najlepiej świadczą słowa jednego z kluczowych zawodników poznańskiego “Kolejorza” – Joela Pereiry. Portugalczyk jest pewien, że oba spotkania przypadną do gustu kibicom.

– Fiorentina ma fantastycznych graczy i jest doskonałą drużyną. Ten dwumecz na pewno spodoba się kibicom. Oczywiście będziemy walczyć do końca, bo naprawdę mamy szansę wygrać. Wolałbym jednak pierwszy mecz rozegrać na wyjeździe, a drugi na własnym stadionie. To są tylko dwa spotkania, a my chcemy dalej podążać za marzeniami.