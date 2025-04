Jagiellonia rozbiła bank! Tyle zarobiła za grę w Lidze Konferencji

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

10,1 mln euro – tyle zarobiła Jagiellonia za grę w Lidze Konferencji

Jagiellonia Białystok rozpoczynała przygodę z europejskimi pucharami od gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Później była Liga Europy, aż ostatecznie wylądowali w Lidze Konferencji. Przed starte sezonu nikt nie mógł przypuszczać, że mistrz Polski będzie się bić jak równy z równym z Realem Betis o awans do półfinału. Choć Duma Podlasia odpadła w ćwierćfinale, to ma duże powody do zadowolenia.

Szczególnie szczęśliwy będzie dział odpowiadający za finanse. Księgowi już czekają na przelew od UEFA za udział w tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Ile zarobiła Jagiellonia Białystok? Z wyliczeń portalu Sport.pl wynika, że kwota przekroczyła aż 10 milionów euro.

Dokładna suma nagród za grę w europejskich pucharach wyniosła 10,1 mln euro. W przeliczeniu klubową kasę Dumy Podlasia zasili aż 43,23 mln złotych. Na całą kwotę złożyło się kilka czynników m.in. sam udział, wyniki w fazie ligowej, awans do fazy pucharowej, niewykorzystana pula czy przejście do kolejnych rund tj. 1/8 i 1/4 finału.

Jagiellonia po odpadnięciu z Ligi Konferencji skupi się teraz na obronie mistrzostwa Polski. Na ten moment białostoczanie zajmują 3. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do lidera, czyli Rakowa Częstochowa. Do końca sezonu pozostało 6 spotkań.