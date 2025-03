Odważna deklaracja bramkarza Jagiellonii. Naprawdę mogą to zrobić

Jagiellonia zachwyca w Lidze Konferencji Europy. Wczoraj zrobiła bardzo duży krok w drodze do awansu do ćwierćfinału, ale celem drużyny jest gra w finale, o czym wprost powiedział Sławomir Abramowicz w rozmowie z kanałem "Meczyki.pl".

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Jagiellonia w finale Ligi Konferencji? “To nasz cel”

Jagiellonia Białystok w tym sezonie znów, podobnie jak w poprzednich rozgrywkach prezentuje się wyśmienicie. Zespół Adriana Siemieńca nie dość, że w PKO Ekstraklasie nadal ma szanse na obronę tytułu mistrza Polski, to w ramach Ligi Konferencji Europy Duma Podlasia może sprawić wielką niespodziankę. Wczoraj bowiem udało się pokonać zespół Cercle Brugge 3:0 przed własną publicznością, co praktycznie zapewnia już awans do ćwierćfinału tych rozgrywek.

Z pewnością jednak zarówno piłkarze, sztab szkoleniowy, jak i kibice nie chcą spoczywać na laurach. Szczególnie, że czymś wyjątkowym byłoby zobaczyć polski zespół w finale europejskiego pucharu na stadionie we Wrocławiu. To wciąż jest możliwe, a taki też jest cel zespołu z Białegostoku. Wprost powiedział o tym bramkarz Jagiellonii, Sławomir Abramowicz, który na kanale “Meczyki.pl” przyznał, że drużyna liczy na dotarcie do finału.

– Naszym celem jest oczywiście finał. Patrzymy do przodu, bo trzeba mieć marzenia. To co się uda zrobić, to się uda, ale wierzymy, że uda się dużo – przyznał Abramowicz tuż po meczu w krótkiej rozmowie z dziennikarzami.

Ewentualnym rywalem Jagiellonii w kolejnej fazie LKE będzie Real Betis lub Vitoria Guimaraes.

