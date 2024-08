Goncalo Feio wskazał, co było kluczem do wygranej Legii z Dritą

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio po meczu Legia – Drita

Legia Warszawa jest już tylko krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. 15-krotny mistrz Polski pokonał w czwartek KF Dritę. Bramki dla stołecznej ekipy zdobyli: Blaz Kramer oraz Marc Gual. Tymczasem po zakończeniu meczu na temat rywalizacji wypowiedział się trener ekipy z Warszawy.

– Najważniejsze w byciu faworytem jest mieć dojrzałość. To wydaje się proste, ale takie nie jest, gdy grasz z drużyną, która nie ma nic do stracenia. Tak dzisiaj zaprezentowała się nasza Legia – była dojrzała. Wszystko zależy od tego, jak szybko otworzysz wynik. Po obu bramkach parliśmy do przodu. Trzecia bramka mogła zamknąć mecz, ale ostatecznie nie udało jej się zdobyć – mówił Goncalo Feio cytowany przez Legia.com.

W czwartek klub z Warszawy przekazał komunikat, że sfinalizował transfer z udziałem młodzieżowego reprezentanta Polski. Piłkarz wcześniej reprezentował barwy Manchesteru United. Na temat 19-latka kilka słów szkoleniowiec Legii też wyraził.

– Przekazałem Maxiemu Oyedele to, w jaki sposób pracujemy. Jakie mamy zasady i jakimi narzędziami operujemy, aby rozwijać piłkarzy. Jeżeli ktoś chce się rozwijać, to Legia jest do tego świetnym miejscem. W tej drużynie po prostu jest atmosfera rozwoju, o którą nie jest łatwo. Maxi ma duże umiejętności techniczne i fizyczne. Odbył zgrupowanie z pierwszą drużyną Manchesteru United, grał w meczach przedsezonowych. To mówi samo za siebie – mówił Goncalo Feio.

Legioniści kolejne spotkanie rozegrają już w niedzielą. Zmierzą się wówczas w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.

