Frederiksen zabrał głos na temat Legii. Takie słowa z ust trenera Lecha

Niels Frederiksen w rozmowie z Tipsbladet.dk odniósł się do nadchodzącego meczu Legii Warszawa z Brondby. Trener Lecha Poznań skomplementował ligowego rywala.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen daje szanse Legii Warszawa w meczu z Brondby

Legia Warszawa w 3. rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy zagra z duńskim Brondby. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Kopenhadze już w czwartek, 8 sierpnia. Natomiast rewanż zaplanowano na tydzień później, czyli 15 sierpnia.

Przed pierwszym gwizdkiem tego meczu ciekawą rozmowę przeprowadził serwis Tipsbladet.dk. Na kilka pytań portalowi odpowiedział Niels Frederiksen, który od niedawna pełni rolę pierwszego trenera Lecha Poznań. Jednak oprócz tego Duńczyk jest byłym szkoleniowcem Brondby.

– Nie wiem, czy Legia uważa Brondby za duży zespół, ale ja tak nie sądzę. Brondby nie jest w ostatnich latach tak dużą europejską drużyną, ale uważają to za ważny mecz, zwłaszcza po ostatnim sezonie, w którym nie było zbyt wielu występów w Europie. Zdecydowanie planuje się ich kontynuację – powiedział trener Lecha.

Szkoleniowiec nie ukrywał, że przyjazd do Warszawy będzie trudnym wyzwaniem dla Duńczyków. Przede wszystkim chodzi o atmosferę na trybunach, która bez wątpienia będzie pomagała Legionistom. Ponadto Frederiksen skomplementował stołeczną ekipę za poziom sportowy.

– Na trybunach będzie ogromna presja. Legia to na pewno dobra drużyna. To będzie wyrównany mecz. Legia radzi sobie dobrze i ma mocny zespół. Mają w składzie mieszankę doświadczonych i młodych zawodników. Mają silnych ofensywnych zawodników. Grają bardzo fizycznie, ale wciąż mają utalentowanych piłkarzy, więc będzie to trudny mecz dla Brondby – ocenił.

