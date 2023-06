West Ham wygrał Ligę Konferencji Europy, pokonując w finale Fiorentinę 2:1. Był to szczególnie wieczór dla Davida Moyesa, który zdobył pierwsze cenne trofeum w karierze trenerskiej.

West Ham wygrał Ligę Konferencji Europy

W finale Młoty pokonały Fiorentinę 2:1

Był to szczególny moment dla Davida Moyesa

Wielkie chwile Davida Moyesa. “To mój najlepszy dzień w karierze trenerskiej”

West Ham pokonał Fiorentinę 2:1 w finale Ligi Konferencji Europy. Młoty bramkę na wagę zwycięstwa zdobyły w 90. minucie, kiedy dogodną sytuację wykorzystał Jarred Bowen.

Zwycięstwo w tych rozgrywkach to jeden z największych sukcesów West Hamu w historii. Podobną wagę ma ten puchar dla Davida Moyesa, dla którego jest to pierwsze ważne trofeum w 25-letniej karierze trenerskiej. Szkocki szkoleniowiec dokonał tego po 1097 meczach.

– Muszę powiedzieć, że to mój najlepszy dzień w karierze trenerskiej, ponieważ momenty, w których możesz świętować, mieć przy sobie swoją rodzinę i wygrać w ostatnich kilku minutach gry, nie zdarzają się to często. Dzisiejsza noc była genialna, to wspaniałe uczucie – skomentował David Moyes.

– Gdyby trzy lata temu ktoś powiedział, kiedy objąłem tę posadę, że unikniemy degradacji i skończymy w Europie, prawdopodobnie powiedziałby, że jesteś szalony – mówił Szkot.