Jagiellonia nie składa broni w Celje, Pululu znów błysnął [WIDEO]

Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór mierzyła się z Celje. Do przerwy na Stadion Zdezele miał miejsce remis (1:1). Trafienie dla mistrza Polski zaliczył Afimico Pululu.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Celje – Jagiellonia. Do przerwy remis

Jagiellonia Białystok w tym sezonie na europejskiej scenie pokazuje się z bardzo dobrej strony. Ekipa dowodzona przez Adriana Siemieńca do czwartkowej potyczki z Celje przystępowała, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Jednocześnie w tabeli Ligi Konferencji piłkarze Żółto-czerwonych ustępowali pola tylko pierwszej Chelsea, na co wpływ miał lepszy bilans goli po stronie The Blues. Na tym jednak mistrz Polski nie zamierzał poprzestać.

Na pierwszego gola w rywalizacji nie trzeba było długo czekać. Już w siódmej minucie bramkę zdobył David Zec. Gospodarze zatem lepiej weszli w mecz. Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało jednak do Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii zdobył swoją piątą bramkę w tej kampanii w fazie ligowej Ligi Konferencji, potrzebując do tego czterech występów. Środkowy napastnik nie wykorzystał rzutu karnego, ale dobił swój strzał. Jednocześnie fani polskiej drużyny mogli odetchnąć z ulgą.

𝐀𝐅𝐈𝐌𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐔𝐋𝐔𝐋𝐔 z piątym golem w Lidze Konferencji 🚨😍



Celje – Jagiellonia 1️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport 1, PS Premium 1

📲 Polsat Box Go#UECL #CELJAG pic.twitter.com/2VDUvLI2CL — Polsat Sport (@polsatsport) November 28, 2024

Finalnie na przerwę obie ekipy udały się z remisem 1:1. Ogólnie w pierwszej połowie spotkanie było bardzo wyrównanie pod względem utrzymania obu ekip przy piłce. Niemniej okazje strzeleckie lepsze mieli przedstawiciele PKO BP Ekstraklasy.

