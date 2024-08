Boniek pominął mecz Śląska. Dyplomatyczna postawa wiceprezydenta UEFA?

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Fani żądają reakcji Zbigniewa Bońka ws. kontrowersji w meczu Śląska Wrocław

Zbigniew Boniek w czwartek wieczorem skomentował sukcesy Legii Warszawa w starciu z Broendby oraz Wisły Kraków ze Spartakiem Trnava. – Legii należą się brawa, pokonała rywala mocnego. To duży sukces. Zachowanie trenera trudne do zrozumienia, żeby nie powiedzieć więcej – napisał na portalu “X” parę chwil po zakończeniu meczu przy Łazienkowskiej. – Jak długo na Wawelu… – dodał z kolei, gdy awans zapewniła sobie Biała Gwiazda po niespotykanej serii rzutów karnych.

Wiceprezydent UEFA nie skomentował z kolei meczu we Wrocławiu (stan na godzinę 12:00 w piątek, 16 sierpnia), gdzie Śląsk pokonał 3:2 Sankt Gallen, ale to nie wystarczyło, by odrobić straty z pierwszego spotkania. Po meczu więcej mówi się jednak o kontrowersjach sędziowskich niż o samym wyniku. Trzeba powiedzieć wprost, że nie wszystkie decyzje chorwackiego arbitra były złe, ale Dujan Strukan mocno podgrzał atmosferę na murawie, a w końcówce spotkania można było odnieść wrażenie, że całkowicie się pogubił. O napiętej atmosferze, licznych przepychankach może również świadczyć fakt, że druga część spotkania przedłużyła się o ponad 20 minut, a wrocławianie spotkanie kończyli w “ósemkę”.

Prezes Śląska Wrocław zapowiedział, że klub planuje złożyć protest do UEFA w sprawie pracy arbitra. – Już teraz z całą pewnością mogę powiedzieć, że złożymy do UEFA protest odnoszący się do “pracy” arbitrów, którzy nie panowali nad boiskowymi wydarzeniami, a ich decyzje były kontrowersyjne – napisał na portalu “X” Patryk Załęczny. Rozgoryczony postawą arbitra był również szkoleniowiec Śląska, Jacek Magiera. – Zostaliśmy w bezczelny sposób pozbawieni możliwości dalszej gry w Europie. Rodak sędziów mówił kiedyś o takich sytuacjach “circus”. To był circus, chyba każdy się zgodzi – powiedział.

Reakcji Zbigniewa Bońka na wydarzenia we Wrocławiu licznie domagają się polscy fani w mediach społecznościowych. Nie brakuje bowiem wpisów, w którym wręcz żądają oni od wiceprezydenta wstawienia się za Śląskiem Wrocław w strukturach UEFA.

