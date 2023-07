Lech Poznań w czwartkowym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji przeciwko Żalgirisowi Kowno będzie musiał radzić sobie bez Adriela Ba Louy, który zmaga się z problemami zdrowotnymi. O absencji Iworyjczyka na konferencji prasowej poinformował John van den Brom.

IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Adriel Ba Loua

Adriel Ba Loua nie zagra z Żalgirisem Kowno

John van den Brom na przedmeczowej konferencji prasowej wyjawił, że w czwartek nie będzie mógł skorzystać z Adriela Ba Louy, który ma problemy zdrowotne. Prawoskrzydłowy Lecha Poznań nie wystąpi zatem w spotkaniu przeciwko Żalgirisowi Kowno.

Wszystko wskazuje na to, że holenderski trener nie skorzysta również z usług kontuzjowanych Joao Amarala, Filipa Dagerstala i Niki Kwekweskiriego. Do dyspozycji szkoleniowca Kolejorza będą za to Radosław Murawski oraz Afonso Sousa, którzy ostatnio narzekali na pewne urazy.

– Radosław Murawski i Afonso Sousa są w pełni zdrowi po meczu z Piastem Gliwice. Problemy zdrowotne ma natomiast Adriel Ba Loua, który w tym tygodniu z nami nie trenuje – powiedział John van den Brom cytowany przez Radosława Laudańskiego.