Na czwartek zaplanowano wszystkie spotkania trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W najciekawszych z nich Romę czeka wyjazd do Norwegii, zaś Tottenham zmierzy się z holenderskim Vitesse. Sprawdź terminarz meczów oraz dowiedz się, gdzie będą one transmitowane.

Na czwartek zaplanowano wszystkie 16 spotkań 3. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji

Faworytów do ostatecznego triumfu: Romę i Tottenham, czekają niełatwe wyjazdy

Każdy z meczów można będzie obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay

Liga Konferencji: faza grupowa bliska półmetku

Liga Konferencji zadebiutowała wraz ze startem obecnego sezonu, a już zbliżamy się do półmetku fazy grupowej. W czwartek rozegranych zostanie wszystkie szesnaście spotkań trzeciej kolejki.

Ze względu na prestiż, jakość posiadanych piłkarzy oraz trenerów, dwie drużyny wyraźnie odznaczają się na tle stawki. AS Roma niezwykle udanie rozpoczęła nowe rozgrywki i nie zawiodła oczekiwań; pierwsze dwa mecze zakończyły się pewnymi zwycięstwami (5:1 i 3:0) rzymian. W trzeciej kolejce podopiecznych Jose Mourinho czeka jednak prawdopodobnie największe wyzwanie. Reprezentanci Serie A wybiorą się do Norwegii, by zmierzyć się z Bodo/Glimt. To ekipa, z którą Legia Warszawa poradziła sobie, walcząc jeszcze w eliminacjach do tegorocznej Ligi Mistrzów. Skandynawowie bez problemów rozprawili się póki co z Zorią Ługańsk, a następnie bezbramkowo zremisowali z CSKA Sofia. Jeżeli Roma wywiezie stąd komplet punktów, będzie już o krok od awansu do fazy pucharowej.

Takiego komfortu nie ma za to drugi z faworytów, Tottenham. Koguty rozpoczęły walkę w grupie od rozczarowującego remisu ze Stade Rennais, ale następnie pewnie pokonali autsajdera, Murę, aż 5:1. Hat-tricka w tym spotkaniu zaliczył Harry Kane, który pojawił się na murawie dopiero w 59. minucie. Teraz londyńczyków czeka niełatwy wyjazd do Holandii. Tamtejsze Vitesse ma na koncie trzy punkty, a wspomniane Stade Rennais o jedno oczko więcej. Jako, że Francuzi zapewne zanotują komplet w “dwumeczu” z Murą, podopieczni Nuno Espirito Santo muszą zrobić wszystko, by wypunktować Vitesse. Inaczej o awans z pierwszego miejsca może być bardzo trudno.

Mecze 3. kolejki Ligi Konferencji: gdzie oglądać?

Przed początkiem sezonu na polski rynek wkroczyła nowa platforma streamingowa, Viaplay. Z miejsca przejęła ona prawa do Bundesligi, a także do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Oznacza to, że jedynie za jej pośrednictwem będziemy mogli w czwartek oglądać spotkania nowopowstałego tworu UEFA.

Viaplay transmitować będzie wszystkie 16 spotkań trzeciej kolejki Ligi Konferencji, w tym wyjazdowe pojedynki Romy i Tottenhamu.

Mecze 3. kolejki Ligi Konferencji: kto dzisiaj gra?

Grupa A

16:30 HJK Helsinki – Maccabi Tel Awiw

18:45 Alashkert – LASK

Grupa B

18:45 Anorthosis – Flora

21:00 Partizan Belgrad – Gent

Grupa C

18:45 Bodo/Glimt – AS Roma

21:00 CSKA Sofia – Zoria Ługańsk

Grupa D

21:00 CFR Cluj – AZ Alkmaar

21:00 Jablonec – Randers

Grupa E

18:45 Feyenoord – Union Berlin

18:45 Maccabi Haifa – Slavia Praga

Grupa F

18:45 Kopenhaga – PAOK

21:00 Slovan Bratysława – Lincoln

Grupa G

18:45 Vitesse – Tottenham

18:45 Mura – Stade Rennais

Grupa H

18:45 Karabach – Kajrat Ałmaty

21:00 Basel – Omonia

Mecze 3. kolejki Ligi Konferencji: kursy bukmacherskie

16:30 21. października 2021 HJK Maccabi Tel Awiw 2.91 3.30 2.50 18:45 21. października 2021 Feyenoord Rotterdam Union Berlin 2.22 3.55 3.15 18:45 21. października 2021 Alashkert FC LASK 4.90 3.85 1.72 18:45 21. października 2021 Mura Rennes 7.65 4.65 1.42 18:45 21. października 2021 Bodo/Glimt AS Roma 4.80 3.85 1.75 18:45 21. października 2021 FC Kopenhaga PAOK Saloniki 2.12 3.50 3.65 18:45 21. października 2021 Anorthosis Flora Tallin 1.74 3.90 5.10 18:45 21. października 2021 FK Karabach Kajrat Ałmaty 1.74 3.75 5.20 18:45 21. października 2021 Maccabi Hajfa Slavia Praga 3.30 3.35 2.29 18:45 21. października 2021 Vitesse Tottenham 3.90 3.70 1.91 21:00 21. października 2021 Slovan Bratysława Lincoln Red Imps FC 1.23 6.50 11.8 21:00 21. października 2021 Partizan Belgrad Gent 2.25 3.30 3.30 21:00 21. października 2021 FC Basel Omonia Nikozja 1.46 4.75 7.00 21:00 21. października 2021 CFR Cluj Alkmaar 3.25 3.35 2.26 21:00 21. października 2021 Jablonec Randers FC 2.50 3.25 2.90 21:00 21. października 2021 CSKA Sofia Zoria Ługańsk 2.29 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11. października 2021 03:46 .

