fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Domowe mecze Wisły w Polsat Sport

Wisła Kraków będzie w sezonie 2024/2025 jednym z czterech polskich przedstawicieli w europejskich pucharach. Po zdobyciu Pucharu Polski zagwarantowała sobie grę w eliminacjach do Ligi Europy. Zmagania rozpocznie od pierwszej rundy, kiedy to zmierzy się z kosowskim Llavi Podujeve. Pierwszy mecz między tymi drużynami odbędzie się 11 lipca, zaś rewanż równy tydzień później. Białą Gwiazdę najpierw czeka wyjazd do Kosowa, a później starcie przed własną publicznością.

Nawet w przypadku ewentualnej porażki w dwumeczu, pucharowa przygoda Wisły Kraków nie dobiegnie końca. Trafi bowiem do eliminacji Ligi Konferencji Europy, gdzie będzie grać od kolejnej rundy.

Wiadomo, kto pokaże domowe mecze Białej Gwiazdy w europejskich pucharach. Polsat Sport informuje, że poczynania Białej Gwiazdy w eliminacjach Ligi Europy, a także ewentualnie eliminacjach Ligi Konferencji Europy będzie można śledzić w kanałach Polsatu Sport oraz platformie streamingowej Polsat Box Go.

Póki co nie wiemy, gdzie będzie przeprowadzona transmisja wyjazdowego meczu Wisły z Llavi Podujeve, do której prawa mają Kosowianie.

Zobacz również: Izraelczycy zagrają na stadionie Cracovii? Stanowczy komunikat klubu