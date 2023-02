fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przygotowuje się do rewanżowego starcia z FC Barceloną. Na Camp Nou padł remis 2-2, co przed drugim meczem stawia Czerwone Diabły w korzystniejszej sytuacji. O nadchodzącej rywalizacji opowiedział Erik ten Hag.

Manchester United zagra z FC Barceloną o awans do 1/8 finału Ligi Europy

Na Camp Nou padł remis 2-2

Erik ten Hag zapowiada, że ma pomysł na rewanżowe spotkanie

Co przygotuje menedżer Manchesteru United?

Starcie Manchesteru United z FC Barceloną w Lidze Europy można spokojnie traktować jako przedwczesny finał. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou nie brakowało emocji. Obie drużyny znajdowały się w bardzo dobrej dyspozycji i zremisowały 2-2. Delikatną przewagę miały Czerwone Diabły, które długimi fragmentami kontrolowały przebieg boiskowych wydarzeń. To właśnie ich kibice w lepszych nastrojach przystąpią do rewanżowej rywalizacji.

Erik ten Hag wziął udział w przedmeczowej konferencji. Zapowiada, że do kadry Manchesteru United powinni wrócić Harry Maguire i Antony.

– Przed nami wciąż sesja treningowa. Spodziewam się, że Harry Maguire i Antony wrócą. Anthony Martial nie jest dostępny. Wrócił na boisko, ale jeszcze nie do treningów z zespołem – zdradza.

Holenderski menedżer przygotowuje na rewanżowe starcie coś specjalnego. Nie zamierza jednak zdradzać, o co dokładnie mu chodzi.

– Co zrobimy inaczej jutro? Zobaczycie w czwartek na boisku. Mam pewien pomysł. Wszyscy chcemy rozgrywać ważne spotkania, wielkie mecze. Gdy jesteś młody, to marzysz o takich starciach. Naprawdę nam się to podoba i nie możemy się doczekać. Trzeba dać z siebie wszystko – przekonuje.

Były szkoleniowiec Ajaksu Amsterdam poprowadzi jeden z najważniejszych meczów w swojej trenerskiej karierze. Ten Hag nie skupia się jednak na wspomnienia, a rywalizację z FC Barceloną traktuje jak każde inne spotkanie.

– U mnie zawsze liczy się następny mecz. Nie jestem typem osoby, która wraca wspomnieniami. Patrzę w przyszłość. Dwie wielkie drużyny spotkają się na Old Trafford. Atmosfera będzie wspaniała. O więcej nie można prosić – przyznał.

