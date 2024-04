Virgil van Dijk przyznał, że Liverpool rozegrał słabe zawody przeciwko Atalancie. Jego zdaniem La Dea była zespołem zdecydowanie lepszym, ale Holender podkreślił, że The Reds wierzą w awans do półfinału Ligi Europy.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool przegrał z Atalantą 0:3

The Reds będą musieli strzelić w rewanżu cztery gole

Van Dijk wierzy w sukces Liverpoolu

Van Dijk bije się w pierś po porażce z Atalantą

Liverpool dostał lekcję futbolu od Atalanty w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europy. The Reds niespodziewanie przegrali aż 0:3. Anglicy mają bardzo trudną sytuacje przed rewanżem, ale wydaje się, że nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte.

– To oczywiście boli. Już dawno na Anfield nie przegraliśmy. Ale nie powinniśmy odbierać im tej zasługi. Atalanta ukarała nas za niedbałość w posiadaniu piłki. Wciąż mieliśmy okazje na zdobycie jednej lub dwóch bramek, ale niestety nam się to nie udało – przyznał Van Dijk.

– Jeśli nie wierzysz w awans, nie ma sensu jechać do Włoch. Sami sobie bardzo utrudnialiśmy to zadanie przegrywając 0:3. Ale sposobem na odbicie się jest wygrana weekendowego spotkania. To da nam siłę przed rewanżem i będziemy mogli skupić się na strzeleniu czterech goli – dodał Holender.

