Spartak Moskwa wyleci z Ligi Europy? Nadszedł czas decyzji

Po proteście piłkarskich federacji Polski, Szwecji i Czech, FIFA znalazła się pod ścianą. Żadna z reprezentacji nie zamierza walczyć o katarski mundial z Rosją. Co więcej, istnieje nawet szansa, że jedyny rosyjski zespół, który został w europejskich pucharach zaraz może z nich wylecieć. RB Lipsk został wylosowany do gry ze Spartakiem Moskwa o ćwierćfinał Ligi Europy. Jednak gdyby Byki poszły tą samą drogą, co m.in. PZPN, wówczas UEFA też musiałaby podjąć wiążącą i trudną decyzję.

Żadna reprezentacja z barażowej drabinki, w której jest również Rosja, nie zagra z nią o awans do mundialu

Ważą się losy Europy, ale jest to też czas trudnych decyzji geopolitycznych, jak i sportowych

Istnieje realna szansa, że Spartak Moskwa zostanie wykluczony z Ligi Europy, kiedy FIFA przyłączy się do protestu zapoczątkowanego przez PZPN

Konsekwencje mogą być poważne

Ciekawą dyskusję na Twitterze rozpoczął dziennikarz Goal.pl, Przemysław Langier. Kiedy oficjalnie do protestu Polski i Szwecji dołączyły też Czechy, FIFA musi głowić się, co zrobić z całą sytuacją. Na ten moment są tylko dwa wyjścia. Pierwsze z nich to wyrzucenie z drabinki barażowej reprezentacji Rosji. Natomiast innym rozwiązaniem, kompromitującym już największą federację, byłoby przyznanie bezpośredniego awansu Sbornej na katarski mundial.

Niemniej, pozostając przy pierwszym scenariuszu, UEFA też musiałaby podjąć w którymś momencie niezwykle trudną decyzję. Otóż RB Lipsk wkrótce powinien zawalczyć ze Spartakiem Moskwa o ćwierćfinał Ligi Europy. W przypadku, gdy Byki odmówiłyby gry przeciwko ekipie z Rosji, sankcję dotknęłyby Kreml również i w sferze sportowej.

Spartak zostanie za chwilę wykluczony. — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 27, 2022

Do całego tematu interesujący jest także komentarz Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl.

– “Spartak zostanie za chwilę wykluczony” – napisał.

Co zrobi FIFA, a co zrobi UEFA?

Być może jest coś na rzeczy i właśnie toczą się losy europejskiej piłki. Zapewne rozmowy będą prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Jeżeli już wystartowały, wkrótce w mediach pojawiać będzie się coraz więcej informacji, więc najpóźniej w poniedziałek poznamy odpowiedź FIFA.

Na ten dzień zaplanowana jest też rada Komitetu Wykonawczego UEFA. Tomasz Włodarczyk przekazał jeszcze, że Zbigniew Boniek mocno zabiegał o kolejne sankcje wobec rosyjskiego futbolu. Najpierw przeniesiono finał do Paryża. Chwilę temu Gazprom przestał być głównym sponsorem Ligi Mistrzów, więc jest realna szansa, że nie dojdzie do starcia RB Lipsk ze Spartakiem.

Nadszedł czas wiążących decyzji, które w pewnym sensie też mogą pomóc skrócić wojnę w Ukrainie. Cały świat dalej oczekuje reakcji FIFA na niedzielne stanowisko wszystkich ewentualnych rywali Rosjan w walce o najbliższy mundial. Cała Europa mówi jednym głosem, a kluczowym elementem tego sprzeciwu były obrazki z przed sobotniego meczu Everton – Man City.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh — Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022

W obu zespołach na co dzień występują Ukraińcy. Po stronie The Toffes gra Mykolenko, z kolei w ekipie The Citizens ważnym piłkarzem w układance Guardioli jest Zinchenko. To właśnie jego reakcja została uchwycona przez kamery Sky Sports, kiedy przed startem zawodów został oddany hołd wszystkim poległym w walkach w Ukrainie.

