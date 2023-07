Raków Częstochowa aktualnie cały czas liczy się w grze o miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Gdyby natomiast mistrzowi Polski powinęła się noga w dwumeczu z Karabachem Agdam, to trafił do do III rundy eliminacji Ligi Europy. Wiadomo, na kogo potencjalnie może trafić ekipa z Limanowskiego.