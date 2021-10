Awans Polski w rankingu UEFA

Legia Warszawa kontynuuje udaną przygodę w europejskich pucharach. Dzięki stabilnej formie w klubowych rozgrywkach, udało się wykorzystać potknięcie rywali z innych krajów. Przy takim obrocie spraw, Polska zanotowała awans w rankingu UEFA aż o cztery pozycje.

Dzięki wygranej Legii Warszawa z Leicester, a także korzystnych wynikach w innych spotkaniach, Polska awansowała w rankingu UEFA

W chwili obecnej niewiele brakuje, aby wyrównać najlepszy wynik z sezonu 2015/16

Dobre wieści dla PKO Ekstraklasy

Liczba klubów, które awansują do europejskich pucharów z danego kraju jest zależna właśnie od rankingu UEFA. Co więcej, ma to również znaczenie na jakim etapie uczestnicy przystępują do eliminacji lub mają zapewniony bezpośredni awans już do fazy grupowej.

W sierpniu zachwycaliśmy się polskimi drużynami, radzącymi sobie całkiem nieźle w eliminacjach do Ligi Konferencji oraz Ligi Europy. Przed startem obecnego sezonu Polska zajmowała 30. miejsce. Dzięki dobrej postawie Śląska Wrocław, Pogoni Szczecin oraz Rakowa Częstochowa czy Legii Warszawa, zanotowaliśmy łącznie 4,625 punktów. Nie jest to jednak najlepszy wynik w historii. Gdy podczas sezonu 2015/16 mieliśmy dwóch przedstawicieli PKO Ekstraklasy w Lidze Europy, zdobyliśmy wówczas 5,500 punktów.

Po zwycięstwie nad Leicester:



25🇷🇴 16,650 (+0,250)

26🇵🇱 15,875 (+0,500)🔼 (lepszy ostatni sezon)

27🇭🇺 15,875🔽

28🇰🇿 15,500🔽

29🇦🇿 15,000

30🇸🇮 14,500

31🇸🇰 14,125



Skok o dwa miejsca, ale Ferencváros i Kajrat grają o 21:00. Na razie zapewnienie sobie minimum 28. jest coraz bliżej. — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) September 30, 2021

Czwartkowe przegrane Ferencvarosu i Karjatu pomogły awansować Polsce na 26. miejsce. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. Legioniści trzeci raz z rzędu pokonali europejskich faworytów. Zwycięstwa pomogły zwiększyć współczynniki zdobywanych punktów z 11,500 do 12,500. Tym sposobem mistrzowie Polski wyprzedzili w rankingu klubowym takie ekipy jak Fenerbahce, a także Spartę Praga. Dodajmy tylko, że nie musi to być koniec świetnej passy. Przy dobrych wiatrach stołeczna drużyna może dogonić ekipy z Niemiec czy Włoch, a przy okazji przyśpieszyć awans Polski w rankingu UEFA o kolejne lokaty.

