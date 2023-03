PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Rozlosowano pary ćwierćfinałów Ligi Europy

Poznaliśmy też drabinkę półfinałów Ligi Europy

Zapowiadają się wielkie emocje

Dwa hity w ćwierćfinale Ligi Europy

W ćwierćfinale Ligi Europy zobaczymy Feyenoord Rotterdam, Juventus, Bayer Leverkusen, Manchester United, AS Romę, Sevillę, Sporting Lizbone oraz Union Saint-Gilloise. Serie A jako jedyna ma dwóch przedstawicieli na tym etapie rozgrywek. Ponadto mamy po jednej drużynie z Anglii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Belgii i Holandii.

W losowaniu żaden z zespołów nie był rozstawiony i było to losowanie otwarte. Oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń, a co za tym idzie kluby z tej samej federacji, a także kluby, który rywalizowały ze sobą na etapie fazy grupowej mogą zagrać przeciwko sobie. Ponadto pierwszy wylosowany zespół jest gospodarzem pierwszego meczu.

Zdecydowanie najciekawiej zapowiadają się rywalizacje Manchesteru United z Sevillą oraz Juventusu ze Sportingiem Lizbona. Co więcej zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w półfinale.

Ćwierćfinały Ligi Europy odbędą się 13 oraz 20 kwietnia. Mecze półfinałowe zostały zaplanowane na 11 i 18 maja, natomiast wielki finał na 31 maja.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Europy

Manchester United – Sevilla

Juventus – Sporting Lizbona

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Feyenoord – AS Roma

Pary półfinałowe Ligi Europy

Juventus/Sporting – Manchester United/Sevilla

Feyenoord/AS Roma – Bayer Leverkusen/Union Saint-Gilloise

Zobacz także: Rozlosowano pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów! Będą hity