Manchester United z wielkim wyczynem. Jedyny taki klub w Europie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Athletic Bilbao

Manchester United lepszy w Europie niż w Anglii

Chociaż w Premier League prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, to na arenie międzynarodowej podopieczni Rubena Amorima radzą sobie zdecydowanie lepiej. Manchester United właśnie awansował do finału Ligi Europy, w półfinałowym dwumeczu rozbijając Athletic Bilbao aż 7:1. Na Old Trafford Czerwone Diabły wygrały 4:1.

W LE Manchester rozegrał 14 spotkań. Dziewięć z nich zakończyło się zwycięstwem 20-krotnych mistrzów Anglii, natomiast w pozostałych starciach padł remis. To oznacza, że United jeszcze nie zaliczyło ani jednej porażki w tym sezonie rozgrywek międzynarodowych.

Zobacz WIDEO: Manchester United – sezon 2024/25

Co ciekawe, to jedyny klub, który nie przegrał spotkania w Europie. Każdy z finalistów pucharowych zmagań, a więc Inter, PSG, Tottenham, Chelsea i Betis przynajmniej w jednym pojedynku musiał uznać wyższość swoich przeciwników. Najbliżej perfekcji byli Nerazzurri i Chelsea – ekipa z Mediolanu dała się zaskoczyć Bayerowi Leverkusen, natomiast The Blues nie poradzili sobie z… Legią Warszawam.