fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Rangers FC

Manchester lepszy od Rangersów

Manchester United w tej kampanii ma nikłe szanse na to, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów poprzez wysokie miejsce w Premier League. Szansą dla ekipy z Old Trafford może być zatem triumf w Lidze Europy. To bez wątpienia jeden z głównych celów na trwający sezon dla ekipy Rubena Amorima. W czwartkowy wieczór na drodze angielskiej ekipy stanęło Rangers FC, co mogło zwiastować ciekawe widowisko.

W pierwszej odsłonie finalnie goli zabrakło. Chociaż blisko wpisania się na listę strzelców był Matthijs De Ligt. Holender skierował piłkę do siatki w 23. minucie. Ostatecznie jednak upiekło się gościom, bo po weryfikacji VAR sędzia uznał, że piłkarz Czerwonych Diabłów przewinił w ataku. Tym samym do przerwy miał miejsce bezbramkowy remis.

Po zmianie stron worek z bramkami został rozwiązany. Pierwsze trafienie padło w 52. minucie. Po niefortunnej interwencji Jacka Butlanda piłka wylądował w bramce Rangersów i gospodarze mieli powody do radości. Na jednym golu Man Utd nie chciał jednak poprzestać, szukając kolejnej bramki. Próbował w 61. minucie Garnacho, ale trafił w słupek.

Kuriozalny gol na Old Trafford! 🤯



Jack Butland z samobójczym trafieniem ❌



📺 Polsat Sport Premium 1 📲 Polsat Box Go #UEL pic.twitter.com/gr0CaIke4w — Polsat Sport (@polsatsport) January 23, 2025

Że niewykorzystane sytuacje się mszczą, drużyna dowodzona przez Rubena Amorima przekonała się w 88. minucie. Wówczas do wyrównania doprowadził Cyriel Dessers. Nie popisał się Harry Maguire, który nie upilnował przeciwnika i ten mógł oddać mocne uderzenie z lewej nogi. Ostatnie słowo w spotkaniu należało jednak do Bruno Fernandesa. Rozgrywający dobra partię Portugalczyk w doliczonym czasie gry wykorzystał podanie od Lisandro Martineza i ekipa z Old Trafford mogła ostatecznie cieszyć się z wygranej. Man Utd wrócił na zwycięski szlak po ligowej przegranej z Brighton & Hove Albion (1:3).

NIESAMOWITA KOŃCÓWKA NA OLD TRAFFORD‼️



Gol dla gości i błyskawiczna odpowiedź ekipy Rubena Amorima ⚡️Manchester United zgarnął trzy punkty ✅ pic.twitter.com/EVAVW2scBf — Polsat Sport (@polsatsport) January 23, 2025

Manchester United – Rangers FC 2:1 (0:0)

1:0 Jack Butland 52′ (sam.)

1:1 Cyriel Dessers 88′

2:1 Bruno Fernandes 90+2′