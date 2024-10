Erik ten Hag o Man Utd. “To nie czas na oceny”

fot. DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag po meczu FC Porto – Manchester United

Manchester United w starciu drugiej kolejki fazy ligowej w Lidze Europy zremisował na wyjeździe z FC Porto (3:3). Punkt ekipie z Old Trafford zapewnił gol strzelony przez Harry’ego Maguire’a w doliczonym czasie gry. W każdym razie Czerwone Diabły są bez wygranej już od czterech spotkań, co podsyci tylko spekulacje dotyczące ewentualnej zmiany trenera. Tymczasem menedżer angielskiej ekipy przekonywał, że to nie czas na oceny.

– Odniesiemy sukces. Nie oceniajcie nas teraz, ale po sezonie. Jesteśmy w trakcie, będziemy się poprawiać. W ciągu dwóch sezonów dotarliśmy do finału i będziemy walczyć dalej – mówił ten Hag cytowany przez BBC Sport.

– Widać atmosferę i więź pomiędzy sztabem trenerskim a drużyną. Zawodnicy są zjednoczeni, silni duchem i chcą coś osiągnąć. Mamy dobrą mentalność, ale w niektórych aspektach defensywy musimy być bardziej aktywni – dodał menedżer Man Utd.

Tymczasem w ostatnim spotkaniu przed reprezentacyjną przerwą zespół z Old Trafford zmierzy się na wyjeździe z Aston Villa. Mecz odbędzie się w niedzielę o godzinie 16:00 na Villa Park. Z kolei tuż po reprezentacyjnej przerwie Man Utd czekają starcia kolejno z Brentford w Premier League i z Fenerbahce w Lidze Europy.

Ten Hag został menedżerem ekipy z Old Trafford w lipcu 2022 roku. Jak na razie prowadził Man Utd w 124 meczach, notując w nich 71 zwycięstw, 17 remisów i 35 porażek.

