W poniedziałek oficjalne stało się to, co już od kilku tygodni było właściwie jasne. Niemiecki gigant Adidas poinformował o podpisaniu kontraktu z Lamine’em Yamalem. 16-latek w przeszłości korzystał z usług Nike, ale w młodym wieku postanowił związać się z drugim gigantem. Podobny rok na początku swej kariery wykonał Lionel Messi.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Lamine Yamal

W poniedziałek Adidas poinformował o podpisaniu umowy sponsorskiej z Lamine’em Yamalem

Jeden z najbardziej ekscytujących graczy swojego pokolenia już od kilku spotkań występował w obuwiu niemieckiego molocha

Wcześniej 16-latek grał w butach firmy Nike. Poszedł jednak śladami Lionela Messiego, wiążąc przyszłość z Adidasem

Kolejny bolesny cios dla Nike. Yamal wybrał inaczej

Nike nie przeżywa najlepszych miesięcy w swojej długiej historii. W ostatnim czasie z amerykańskim gigantem postanowiło pożegnać się całe grono czołowych piłkarzy, by wymienić tylko Harry’ego Kane’a czy Jacka Grealisha.

Mało tego, firmę otwarcie i w sposób publiczny skrytykował też Joan Laporta. FC Barcelona, która współpracuje z Nike od ponad ćwierćwiecza, jest niezadowolona z oferowanych przez kontrahenta warunków. Coraz głośniej spekuluje się, że mistrzowie Hiszpanii nowy kontrakt podpiszą z Pumą. A w poniedziałek prawdziwy diament klubu ze stolicy Katalonii zadał Nike potężny policzek.

Tego dnia poinformowano bowiem oficjalnie, że Adidas wygrał batalię o usługi Lamine’a Yamala. Wszystko na to wskazywało, biorąc pod uwagę, że 16-latek już od kilku tygodni występował w meczach w obuwiu niemieckiej korporacji.

اعلان لامين يمال الجديد pic.twitter.com/JB9eCEfnrc — FCB World (@forcabarca_ar) February 26, 2024

– Czuję wielką dumę z powodu dołączenia do Adidasa. To od zawsze marka, w której występują najlepsi piłkarze. Messi był moim idolem, gdy dorastałem. Odkąd zacząłem oglądać piłkę, nosił on buty tej firmy – powiedział sam Hiszpan. Tym samym poszedł on w ślady idola. Messi za młodu również zmienił również obuwie od Nike na tę od Adidasa.

Yamal rozegrał w tym sezonie już 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich pięć bramek i siedem asyst.

