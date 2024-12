Zidane zdecydował ws. Realu Madryt. Jest pewny

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane zdecydował ws. Realu

Real Madryt po sezonie niemal na pewno zmieni trenera. Chociaż Carlo Ancelotti jest związany z klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2026 roku, to wszystko wskazuje na to, że po tym sezonie Włoch odejdzie z Estadio Santiago Bernabeu. Królewscy już wiedzą, kim chcą zastąpić doświadczonego szkoleniowca. Kandydatem numer jeden w stolicy Hiszpanii jest Xabi Alonso.

Jednak co jeżeli obecny trener Bayeru Leverkusen nie osiągnie porozumienia z Realem lub Ancelotti zostanie zwolniony w trakcie rozgrywek? Madrytczycy próbują przygotować się na ewentualne niespodzianki i analizują sytuację innych potencjalnych następców 65 -latka. Jednym z nich Zinedine Zidane, który już dwukrotnie prowadził Los Blancos. Francuz pracował w Madrycie od 4 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku i od 11 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.

Były szkoleniowiec i legenda Królewskich wróci na Santiago Bernabeu? Cadena SER informuje, że 52-latek podjął już ostateczną decyzję w tej sprawie. Zidane nie zamierza po raz trzeci obejmować stołecznej drużyny. Tym samym Real musi wykreślić “Zizou” z listy następców Ancelottiego. Jednak na razie to Włoch prowadzi madrytczyków i jeżeli Los Blancos poprawią notowania w La Liga i Lidze Mistrzów, obecny trener powinien utrzymać posadę do końca sezonu.