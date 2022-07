PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z Bayernem Monachium i przeniósł się do Barcelony. Kibice polskiego napastnika zadają sobie pytanie, z jakim numerem będzie występował w drużynie ze stolicy Katalonii. Jak się okazuje kwestia ta miała znaleźć się w kontrakcie, którym Lewandowski zwiąże się z Barceloną.

Robert Lewandowski przechodzi z Bayernu Monachium do FC Barcelony

Reprezentant Polski wie już z jakim numerem zagra w stolicy Katalonii

Do tej pory Lewandowski występował z numerem 8

Lewandowski może spać spokojnie

Robert Lewandowski przyzwyczaił nas już do występów z numerem 9 na koszulce. Numer ten widniał na jego trykotach zarówno w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji Polski. 33-letni napastnik na tej bazie budował również markę “RL9” i wszystko wskazuje na to, że nie będzie musiał z tego rezygnować.

Wraz z informacją o uzyskaniu porozumienia między klubami w sprawie warunków transferu, zaczęły pojawiać się pytania, z jakim numerem Lewandowski będzie grał w Barcelonie. W poprzednim sezonie z numerem 9 na koszulce występował Memphis Depay, który pozostaje zawodnikiem katalońskiego klubu.

Nowe informacje na ten temat w Kanale Sportowym przekazał Mateusz Borek, który poinformował, że Lewandowski przenosząc się do Barcelony będzie miał zagwarantowany w kontrakcie nr 9 na koszulce. Sprawa zostanie naturalnie rozwiązana, jeżeli Depay pożegna się latem z Barceloną, ale jeżeli to nie nastąpi będzie zmuszony do oddania swojego numeru reprezentantowi Polski.

