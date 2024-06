Xavi zdecydował ws. przyszłości. Były trener FC Barcelony zaskoczył

Xavi Hernandez podjął decyzję o niekontynuowaniu kariery trenerskiej przez co najmniej rok po odejściu z FC Barcelony, donosi "Sport". Decyzję tę podjął z powodów osobistych, chcąc spędzić więcej czasu z rodziną.

Xavi bierze roczną przerwę od futbolu

Xavi Hernandez, od momentu ogłoszenia swojego odejścia z FC Barcelony, otrzymał liczne oferty od zespołów z całego świata, w tym z Europy, Arabii Saudyjskiej i Kataru. Szczególnie zainteresowane były prestiżowe kluby europejskie, dążące do sukcesów w Lidze Mistrzów. Mimo że Xavi docenia szacunek okazywany przez potencjalnych pracodawców i atrakcyjność tych ofert, zdecydowanie odrzucił wszystkie z nich.

Xavi, który został zastąpiony przez Hansiego Flicka na stanowisku trenera Barcelony, jest zdeterminowany, by zrobić sobie co najmniej roczną przerwę. Zamierza skupić się na życiu rodzinnym i naładować baterie przed przyszłymi wyzwaniami, przekonuje “Sport”.

Były trener Blaugrany jest gotowy wrócić do pracy w przyszłości, z jeszcze większą dozą entuzjazmu, ale jednocześnie dostrzega potrzebę odpoczynku po intensywnym okresie spędzonym w Katalonii. Co ciekawe, Xavi zachęcił również swoich współpracowników do wzięcia przerwy i oderwania się od ciągłych wymagań związanych z pracą w tak dużym klubie.

Warto również podkreślić, że hiszpański szkoleniowiec zrzekł się swojej pensji za nadchodzący sezon, nalegając jednocześnie, aby jego zespół otrzymał wynagrodzenie za ostatni rok kontraktu. Dzięki temu Barcelona zaoszczędziła około 12 milionów euro, które musiałaby wypłacić w przypadku kontynuowania kontraktu.

