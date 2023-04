fot. PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal zadebiutował w FC Barcelonie w wieku 15 lat

Wszedł on na boisko w drugiej połowie rywalizacji z Realem Betis

Xavi Hernandez porównał nastolatka do Leo Messiego

Nowy talent na Camp Nou?

FC Barcelona bez większych problemów rozprawiła się w sobotę z Realem Betis. Do przerwy prowadziła na Camp Nou 3-0, a ponadto rywal grał w osłabieniu po czerwonej kartce. Po zmianie stron dołożyła kolejne trafienie. Xavi Hernandez uznał, że to dobry moment, aby wpuścić na boisko debiutanta.

W 83. minucie na placu gry zameldował się zaledwie 15-letni Lamine Yamal. Nastoletni wychowanek pokazał się z dobrej strony, był aktywny, a nawet mógł strzelić swoją premierową bramkę. Na pomeczowej konferencji opiekun FC Barcelony porównał go do Leo Messiego i Ansu Fatiego. Obaj również debiutowali w bardzo młodym wieku.

– Jest podobnym piłkarzem do Ansu Fatiego i Leo Messiego, ponieważ ma wrodzony talent, co się rzadko zdarza. Jest piłkarzem, który nie wydaje się, żeby miał 15 lat. Jest bardziej dojrzały jak na swój wiek. Widzieliśmy, jak trenuje i jest piłkarzem, który może robić różnicę i pokazał to. Zagrał dziesięć minut, ale zagrał dobrze. To piłkarz, który może zaznaczyć swoją obecność w klubie.

– Yamal mógł dziś zdobyć bramkę i zanotować asystę, jego umiejętności gry w ostatniej tercji boiska są wyjątkowe. Przed wejściem powiedziałem mu, żeby próbował, bo ma ogromny potencjał

Zobacz również: Spacerek Barcelony z Realem Betis, gol Lewandowskiego i debiut 15-latka [WIDEO]