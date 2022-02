Xavi: awans do Ligi Mistrzów priorytetem

PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Początek sezonu w wykonaniu Barcelony nie był udany. Obecnie pod wodzą nowego szkoleniowca Duma Katalonii poprawiła swoją grę i pnie się w górę tabeli. Dzisiaj ważny pojedynek z perspektywy układu tabeli hiszpańskiej La Ligi, w którym na Camp Nou blaugrana podejmie znajdujące się miejsce wyżej Atletico Madryt. W przedmeczowym wywiadzie szkoleniowiec Barcy Xavi Fernandez przyznaje, że w obecnych rozgrywkach kluczowy dla jego zespołu jest awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Priorytetem Barcelony w obecnych rozgrywkach jest zajęcie miejsca dającego awans do do Ligi Mistrzów

Jeśli nie uda się w lidze, Duma Katalonii powalczy o Champions League w Lidze Europy

Obecnie Barca traci do pierwszego Realu Madryt piętnaście oczek i zajmuje 5. lokatę

Liga Europy alternatywną drogą do Ligi Mistrzów

– Zakwalifikowanie się do kolejnej edycji Champions League to nasz główny cel na ten sezon – mówił trener w rozmowie z Marca. – Będziemy do niego dążyć dopóki, dopóty go nie osiągniemy lub gdy matematyka powie, że jest inaczej. Nadal jestem bardzo podekscytowany sytuacją w drużynie. Zarówno z powodu transferów, jak i z powodu jakości drużyny, jaką zastałem po przybyciu tutaj. Myślę, że nadal możemy udoskonalać swoją grę.

Xavi przyznaje także, że Barcelona planuje wykorzystać Ligę Europy jako alternatywną drogę do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Rywalem Dumy Katalonii w tych rozgrywkach będzie Napoli. Przeciwnik niełatwy, ale na pewno w zasięgu hiszpańskiej drużyny. W Primera Division Barcelona traci obecnie piętnaście punktów do liderującego Realu Madryt, ale trzeba zaznaczyć, że rozegrała jeden mecz mniej.

Szkoleniowiec planuje włączyć do pierwszego składu Barcelony nowe nabytki. Mówi się, że zarówno Adama Traore jak i Pierre-Emerick Aubameyang mają szansę w występ przeciwko Atletico. W lepszej kondycji fizycznej znajduje się ten pierwszy, choć Gabończyk, który w Arsenalu nie występował od grudnia również nie odstaje od drużyny.

